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Αισθάνεται καλύτερα ο Βαγιαννίδης και παραμένει στην αποστολή της Ελλάδας
Αισθάνεται καλύτερα ο Βαγιαννίδης και παραμένει στην αποστολή της Ελλάδας
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης αισθάνεται καλύτερα και παραμένει στην αποστολή της Εθνικής παρά την κλήση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα
Στο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία, στο Άουγκσμπουργκ, στο ημίχρονο Γιώργος Βαγιαννίδης έγινε αναγκαστική αλλαγή με τον Μανώλη Σάλιακα να περνάει στη θέση του στο δεύτερο ημίχρονο.
Ο μπακ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας ένιωσε ενοχλήσεις και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναγκάστηκε να τον κάνει αλλαγή. Γι’ αυτό και ο ομοσπονδιακός προπονητής κάλεσε εσπευσμένα τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα για τα παιχνίδια με Ολλανδία (1/10) και Γερμανία (4/10).
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ωστόσο παραμένει στην αποστολή της Εθνικής ομάδας και δεν αποχώρησε. Μάλιστα με την άφιξη της αποστολής στη Θεσσαλονίκη ο μπακ της Σπόρτινγκ αισθανόταν καλύτερα κι έτσι παραμένει κανονική με την υπόλοιπη ομάδα. Θα φανεί τις επόμενες ημέρες εάν θα τεθεί στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ματς της Πέμπτης.
Ο μπακ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας ένιωσε ενοχλήσεις και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναγκάστηκε να τον κάνει αλλαγή. Γι’ αυτό και ο ομοσπονδιακός προπονητής κάλεσε εσπευσμένα τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα για τα παιχνίδια με Ολλανδία (1/10) και Γερμανία (4/10).
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ωστόσο παραμένει στην αποστολή της Εθνικής ομάδας και δεν αποχώρησε. Μάλιστα με την άφιξη της αποστολής στη Θεσσαλονίκη ο μπακ της Σπόρτινγκ αισθανόταν καλύτερα κι έτσι παραμένει κανονική με την υπόλοιπη ομάδα. Θα φανεί τις επόμενες ημέρες εάν θα τεθεί στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ματς της Πέμπτης.
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