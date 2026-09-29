Ο Αντετοκούνμπο δεν αντέχει τα ιγκουάνα στο Μαϊάμι: Είναι τρομακτικά, θα μετακομίσω σε διαμέρισμα
Ο Αντετοκούνμπο δεν αντέχει τα ιγκουάνα στο Μαϊάμι: Είναι τρομακτικά, θα μετακομίσω σε διαμέρισμα
«Δεν είναι γλυκά» είπε για τα ερπετά ένα από τα οποία τον «επισκέφθηκε» στο σπίτι του στο Μαϊάμι - Το μήνυμά του για την 14η σεζόν του στο ΝΒΑ
Σε... ανυπέρβλητο πρόβλημα εξελίσσονται για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τα ιγκουάνα που ευδοκιμούν στο Μαϊάμι λόγω κλίματος.
Μετά την επίσκεψη ενός τέτοιου ερπετού στο σπίτι του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια της media day των Χιτ αποκαλύπτοντας ότι σκέφτεται ακόμα και τη μετακόμιση!
«Θα έλεγες ναι σε επέκταση συμβολαίου αν τα ιγκουάνα συνέχιζαν να έρχονται στην πισίνα του σπιτιού σου;» ήταν η ερώτηση που δέχθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Αφού ο Greek Freak απάντησε «θέλω να επικεντρωθώ στη φετινή σεζόν και δεν σκέφτομαι τέτοια σενάρια», στη συνέχεια εξομολογήθηκε ότι «αν έρθουν θα μετακομίσω και θα πάω σε διαμέρισμα που δεν θα υπάρχουν πισίνα και γρασίδι».
«Κάποιος είπε ότι είναι γλυκά, δεν είναι γλυκά, είναι τρομακτικά» έκλεισε την αναφορά του για τα ιγκουάνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
«Year 14, Vamos!» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε τα ξημερώματα της Τρίτης.
Ο Έλληνας φόργουορντ επανέλαβε, μάλιστα, την πόζα-σήμα κατατεθέν του με τα χέρια ανοιχτά, κάτι που παρατήρησε και το ίδιο το ΝΒΑ σε ανάρτηση στο Instagram.
Μετά την επίσκεψη ενός τέτοιου ερπετού στο σπίτι του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια της media day των Χιτ αποκαλύπτοντας ότι σκέφτεται ακόμα και τη μετακόμιση!
«Θα έλεγες ναι σε επέκταση συμβολαίου αν τα ιγκουάνα συνέχιζαν να έρχονται στην πισίνα του σπιτιού σου;» ήταν η ερώτηση που δέχθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Αφού ο Greek Freak απάντησε «θέλω να επικεντρωθώ στη φετινή σεζόν και δεν σκέφτομαι τέτοια σενάρια», στη συνέχεια εξομολογήθηκε ότι «αν έρθουν θα μετακομίσω και θα πάω σε διαμέρισμα που δεν θα υπάρχουν πισίνα και γρασίδι».
«Κάποιος είπε ότι είναι γλυκά, δεν είναι γλυκά, είναι τρομακτικά» έκλεισε την αναφορά του για τα ιγκουάνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
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VamosΑνεξάρτητα από τα ιγκουάνα, πάντως, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δηλώνει έτοιμος για την 14η σεζόν του στο ΝΒΑ, αυτή τη φορά με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ.
«Year 14, Vamos!» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε τα ξημερώματα της Τρίτης.
Ο Έλληνας φόργουορντ επανέλαβε, μάλιστα, την πόζα-σήμα κατατεθέν του με τα χέρια ανοιχτά, κάτι που παρατήρησε και το ίδιο το ΝΒΑ σε ανάρτηση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Από την media day δεν θα μπορούσε, ωστόσο, να λείψει και η σχετική πλάκα με τον Μπαμ Αντεμπάγιο με τον οποίο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα πιο «καυτά» δίδυμα στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.
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