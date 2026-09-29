Ο Αντετοκούνμπο δεν αντέχει τα ιγκουάνα στο Μαϊάμι: Είναι τρομακτικά, θα μετακομίσω σε διαμέρισμα

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Από την media day δεν θα μπορούσε, ωστόσο, να λείψει και η σχετική πλάκα με τον Μπαμ Αντεμπάγιο με τον οποίο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα πιο «καυτά» δίδυμα στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.