UEFA Nations League: Ιταλική κυριαρχία στην Τουρκία, χαμογέλασε στο φινάλε η Γαλλία
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UEFA Nations League: Ιταλική κυριαρχία στην Τουρκία, χαμογέλασε στο φινάλε η Γαλλία

Η Ιταλία επικράτησε της Τουρκίας εκτός έδρας με 4-1, ενώ η Γαλλία βρήκε τον τρόπο να νικήσει το Βέλγιο με 1-0

UEFA Nations League: Ιταλική κυριαρχία στην Τουρκία, χαμογέλασε στο φινάλε η Γαλλία
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Επιτέλους αισιοδοξία για τη νέα εθνική Ιταλίας, που πέρασε σα σίφουνας από την Κωνσταντινούπολη επικρατώντας 4-1 της Τουρκίας. Τέσσερις διαφορετικοί σκόρερ (9' Μπαστόνι, 22' Φρατέζι, 27' Καγιοντέ , 50' Εσπόζιτο) για την ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι, που «πίκρανε» τον παλιό συμπαίκτη του στους «Ατζούρι» και νυν τεχνικό της Τουρκίας, Βίνι Μοντέλα.

Η γηπεδούχος ομάδα κατάφερε να βρει δίχτυα στο 47ο λεπτό με τον Γιλμάζ. Έτσι οι Ιταλοί πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στην League A του Nations League στο πλαίσιο του 1ου ομίλου.

Εκεί, προπορεύεται η Γαλλία που κυριάρχησε του Βελγίου στις Βρυξέλλες σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού, αλλά χρειάστηκε να περάσουν 88 λεπτά και να κάνει «μαγική» ενέργεια ο Μάικλ Ολίσε, για να «λυγίσει» (0-1) τους γηπεδούχους.

Η βαθμολογία:
1. Γαλλία 6
2. Βέλγιο 3
3. Ιταλία 3
4. Τουρκία 0

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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