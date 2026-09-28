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Χάος στην Αργεντινή: Ακυρώθηκαν δύο γκολ στην Αλ Μπόις και οι ποδοσφαιριστές της κυνήγησαν τους διαιτητές, βίντεο
Οι ποδοσφαιριστές της Αλ Μπόις κινήθηκαν κατά των διαιτητών μετά το τέλος της αναμέτρησης με αντίπαλο την Κολόν
Σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε περισσότερο από όσα συνέβησαν μετά το τελευταίο σφύριγμα παρά από το αγωνιστικό του αποτέλεσμα, η Αλ Μπόις και η Κολόν έμειναν στο 0-0 στη Φλορέστα για τη β' κατηγορία της Αργεντινής, με τους γηπεδούχους να εκφράζουν έντονα παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις.
Συγκεκριμένα η Αλ Μπόις διαμαρτυρήθηκε έντονα για δύο γκολ που δεν μέτρησαν, καθώς υποδείχθηκαν ως οφσάιντ. Οι αποφάσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από τους γηπεδούχους, οι οποίοι θεώρησαν ότι είχαν βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα αλλά είδαν τις προσπάθειές τους να ακυρώνονται.
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Μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Χουάν Παφούντι, οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν. Παίκτες και άνθρωποι της Αλ Μπόις κατευθύνθηκαν προς τη διαιτητική ομάδα, με την κατάσταση να γίνεται ιδιαίτερα τεταμένη.
Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα από την Αργεντινή, υπήρξαν έντονες λογομαχίες και σπρωξίματα, με τον αρχηγό της Αλ Μπόις να βρίσκεται μεταξύ εκείνων που εξέφρασαν πιο έντονα τη δυσαρέσκειά τους προς τους διαιτητές.
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