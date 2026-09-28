Η όμορφη κίνηση του Ρονάλντο: Σταμάτησε την προθέρμανσή του για να υπογράψει τη φανέλα ενός μικρού Νορβηγού, δείτε βίντεο
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Η όμορφη κίνηση του Ρονάλντο: Σταμάτησε την προθέρμανσή του για να υπογράψει τη φανέλα ενός μικρού Νορβηγού, δείτε βίντεο

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν χάλασε το χατίρι στον μικρό φίλο της Νορβηγίας

Η όμορφη κίνηση του Ρονάλντο: Σταμάτησε την προθέρμανσή του για να υπογράψει τη φανέλα ενός μικρού Νορβηγού, δείτε βίντεο

Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε πριν από την αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Πορτογαλία, όταν ένας Νορβηγός φίλαθλος κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο νεαρός θαυμαστής πέταξε στον Πορτογάλο σούπερ σταρ μια φανέλα της Πορτογαλίας, ζητώντας του να του αφήσει το αυτόγραφό του.

Ο Ρονάλντο διέκοψε για λίγο την προθέρμανσή του, πήρε τη φανέλα και χωρίς δεύτερη σκέψη την υπέγραψε. Στη συνέχεια την επέστρεψε στον φίλαθλο, χαρίζοντάς του μια στιγμή που δύσκολα θα ξεχάσει.

Η αντίδραση του Νορβηγού ήταν ενθουσιώδης, με το χαμόγελό του να τα λέει όλα, σε ένα όμορφο στιγμιότυπο που ξεχώρισε πριν από τη σέντρα.

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