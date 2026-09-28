Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Η απίθανη ταξιδιωτική διαδρομή του Ολυμπιακού: Περισσότερα από 15.000 χιλιόμετρα σε 19 μέρες
Η δήλωση του Γιώργου Μπαρτζώκα πως ο Ολυμπιακός έχει γυρίσει το μισό πλανήτη σε λίγες μέρες και η διαδρομή από το Ντουμπάι μέχρι τη Θεσσαλονίκη
Δεν είναι μόνο τα παιχνίδια που απαιτούν ενέργεια από τον Ολυμπιακό. Είναι και τα ταξίδια. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους ένα πρόγραμμα που θυμίζει περισσότερο ευρωπαϊκή περιοδεία παρά μια συνηθισμένη αγωνιστική περίοδο, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες καλούνται να διασχίσουν χιλιάδες χιλιόμετρα, αλλάζοντας συνεχώς πόλη και χώρα.
Το μέγεθος της επιβάρυνσης αποτυπώθηκε και στα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος αναφέρθηκε με έντονο τρόπο στο πρόγραμμα της ομάδας του, μετά την κατάκτηση του εγχώριου Super Cup. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» δήλωσε: «Θα είναι μεγάλη χρονιά, έχουμε ήδη γυρίσει τον μισό πλανήτη σε χιλιόμετρα ήδη. Παίζουμε την Τρίτη, πάμε μετά Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω ποιος φτιάχνει το πρόγραμμα και ποιανού ιδέα είναι. Καταλαβαίνω το μάρκετινγκ αλλά δεν είναι φυσιολογικό σε αυτό. Καταλαβαίνω οι παίκτες να μην έχουν διάθεση να παίξουν μπάσκετ, οι προπονητές δεν έχουν χρόνο να προετοιμάσουν και αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Αν δεν αλλάξει άμεσα θα υπάρχει επίπτωση, όχι στην εμπορικότητα, αν τα λεφτά είναι το παν, αλλά στην ποιότητα, στην διάρκεια της καριέρας των αθλητών».
Η αρχή, λοιπόν, έγινε με το ταξίδι στο Άμπου Ντάμπι, στις 16 Σεπτεμβρίου, για το EuroLeague Super Cup, με τον Ολυμπιακό να καλύπτει περίπου 3.260 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ακολούθησε η επιστροφή στην Ελλάδα, προσθέτοντας άλλα περίπου 3.260 χιλιόμετρα στο κοντέρ.
Λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου, η αποστολή πήρε ξανά το αεροπλάνο, αυτή τη φορά με προορισμό τη Βιτόρια της Ισπανίας για την πρεμιέρα της EuroLeague. Άλλα περίπου 2.300 χιλιόμετρα προς τα δυτικά και στη συνέχεια άλλα τόσα για την επιστροφή στην Αθήνα. Και εκεί που θα περίμενε κανείς ότι το πρόγραμμα θα χαλάρωνε, ακολούθησε ένα ακόμη ταξιδιωτικό σερί.
Από το Κάουνας στη Μπολόνια
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε σήμερα (28/9) στο Κάουνας για την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις, καλύπτοντας περίπου 1.880 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Μόνο που το ταξίδι δεν τελειώνει στη Λιθουανία.
Μετά το παιχνίδι στο Κάουνας, η αποστολή θα κατευθυνθεί προς τη Μπολόνια, όπου το βράδυ της Πέμπτης (1/10, 21:30) θα αναμετρηθεί με τη Βίρτους. Η απόσταση ανάμεσα στις δύο πόλεις υπολογίζεται σε περίπου 1.460 χιλιόμετρα και από την Ιταλία, ο επόμενος σταθμός είναι η Θεσσαλονίκη, καθώς στις 4 Οκτωβρίου οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τον Ηρακλή για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος.
Συνολικά πάνω από 15.000 χιλιόμετρα
Αν προσθέσει κανείς τις συγκεκριμένες διαδρομές, το κοντέρ φτάνει περίπου στα 15.500 χιλιόμετρα. Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό αριθμό, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι αφορά ένα ιδιαίτερα μικρό χρονικό διάστημα και ένα πρόγραμμα γεμάτο αγωνιστικές υποχρεώσεις.
Και μιλάμε μόνο για τις βασικές αεροπορικές διαδρομές, χωρίς να υπολογίζονται οι μετακινήσεις από και προς τα αεροδρόμια, τα ξενοδοχεία και τα γήπεδα. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, τα συνολικά χιλιόμετρα που θα διανύσει η αποστολή είναι ακόμη περισσότερα.
Από το Άμπου Ντάμπι στη Βιτόρια, από εκεί στην Αθήνα, στη συνέχεια στο Κάουνας, μετά στη Μπολόνια και τέλος στη Θεσσαλονίκη. Ένα ταξιδιωτικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 15.000 χιλιόμετρα και προσθέτει ακόμη μία σημαντική παράμετρο στην ήδη απαιτητική αγωνιστική καθημερινότητα του Ολυμπιακού.
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