Η απίθανη ταξιδιωτική διαδρομή του Ολυμπιακού: Περισσότερα από 15.000 χιλιόμετρα σε 19 μέρες

Δεν είναι μόνο τα παιχνίδια που απαιτούν ενέργεια από τον Ολυμπιακό . Είναι και τα ταξίδια. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους ένα πρόγραμμα που θυμίζει περισσότερο ευρωπαϊκή περιοδεία παρά μια συνηθισμένη αγωνιστική περίοδο, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες καλούνται να διασχίσουν χιλιάδες χιλιόμετρα, αλλάζοντας συνεχώς πόλη και χώρα.

Το μέγεθος της επιβάρυνσης αποτυπώθηκε και στα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος αναφέρθηκε με έντονο τρόπο στο πρόγραμμα της ομάδας του, μετά την κατάκτηση του εγχώριου Super Cup. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» δήλωσε: «Θα είναι μεγάλη χρονιά, έχουμε ήδη γυρίσει τον μισό πλανήτη σε χιλιόμετρα ήδη. Παίζουμε την Τρίτη, πάμε μετά Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω ποιος φτιάχνει το πρόγραμμα και ποιανού ιδέα είναι. Καταλαβαίνω το μάρκετινγκ αλλά δεν είναι φυσιολογικό σε αυτό. Καταλαβαίνω οι παίκτες να μην έχουν διάθεση να παίξουν μπάσκετ, οι προπονητές δεν έχουν χρόνο να προετοιμάσουν και αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Αν δεν αλλάξει άμεσα θα υπάρχει επίπτωση, όχι στην εμπορικότητα, αν τα λεφτά είναι το παν, αλλά στην ποιότητα, στην διάρκεια της καριέρας των αθλητών».



Η αρχή, λοιπόν, έγινε με το ταξίδι στο Άμπου Ντάμπι, στις 16 Σεπτεμβρίου, για το EuroLeague Super Cup, με τον Ολυμπιακό να καλύπτει περίπου 3.260 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ακολούθησε η επιστροφή στην Ελλάδα, προσθέτοντας άλλα περίπου 3.260 χιλιόμετρα στο κοντέρ.

Κλείσιμο