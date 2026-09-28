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Χαμόγελα στον Ολυμπιακό για Γιάρεμτσουκ, έπαιξε στο Γεωργία-Ουκρανία
Χαμόγελα στον Ολυμπιακό για Γιάρεμτσουκ, έπαιξε στο Γεωργία-Ουκρανία
Άφησε πίσω του τον τραυματισμό στο γόνατο ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και αγωνίστηκε στο παιχνίδι της Ουκρανίας με τη Γεωργία
Υπήρξε μία ανησυχία στην Ουκρανία με αφορμή το πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ενοχλήσεις στο γόνατο δεν του επέτρεψαν να αγωνιστεί στην αναμέτρηση με την Ουγγαρία, αλλά το θετικό ήταν πως είχε κάτι σοβαρό. Ο 30χρονος επιθετικός υποβλήθηκε σε εξετάσεις από τις οποίες δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιο θέμα κι έτσι είχε τεθεί στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για το παιχνίδι με τη Γεωργία.
Την περίπτωση του παρακολουθούσαν στενά και στον Ολυμπιακό, αφού ο Γιάρεμτσουκ μαζί με τον Αρμάντο Γκονζάλες είναι οι μοναδικοί επιθετικοί που είναι δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα. Στο παιχνίδι της Ουκρανίας με τη Γεωργία ο Γιάρεμτσουκ δεν έπαιξε από την αρχή, αλλά πέρασε στο ματς στο 46ο λεπτό.
Αγωνίστηκε δηλαδή για ένα ημίχρονο και το σημαντικό σε αυτή την ιστορία είναι πως έδειξε ότι έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και τον κράτησε εκτός από το ματς με την Ουγγαρία. Λογικό είναι και στον Ολυμπιακό να υπάρχει ανακούφιση βλέποντας τον ποδοσφαιριστή να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον κράτησε εκτός από το ματς με την Ουγγαρία.
Το ότι έπαιξε στο ματς με τη Γεωργία είναι θετικό, διότι αποδεικνύει πως ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Από την άλλη είναι σημαντικό για τον Γιάρεμτσουκ να παίρνει παιχνίδια στα πόδια του για να έχει ρυθμό, διότι είχε μείνει αρκετό καιρό εκτός και φάνηκε η έλλειψη ρυθμού.
Την περίπτωση του παρακολουθούσαν στενά και στον Ολυμπιακό, αφού ο Γιάρεμτσουκ μαζί με τον Αρμάντο Γκονζάλες είναι οι μοναδικοί επιθετικοί που είναι δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα. Στο παιχνίδι της Ουκρανίας με τη Γεωργία ο Γιάρεμτσουκ δεν έπαιξε από την αρχή, αλλά πέρασε στο ματς στο 46ο λεπτό.
Αγωνίστηκε δηλαδή για ένα ημίχρονο και το σημαντικό σε αυτή την ιστορία είναι πως έδειξε ότι έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και τον κράτησε εκτός από το ματς με την Ουγγαρία. Λογικό είναι και στον Ολυμπιακό να υπάρχει ανακούφιση βλέποντας τον ποδοσφαιριστή να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον κράτησε εκτός από το ματς με την Ουγγαρία.
Το ότι έπαιξε στο ματς με τη Γεωργία είναι θετικό, διότι αποδεικνύει πως ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Από την άλλη είναι σημαντικό για τον Γιάρεμτσουκ να παίρνει παιχνίδια στα πόδια του για να έχει ρυθμό, διότι είχε μείνει αρκετό καιρό εκτός και φάνηκε η έλλειψη ρυθμού.
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