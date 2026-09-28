Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Επιστρέφει στον Ολυμπιακό ο Φουστέρ και αναλαμβάνει πόστο
Επιστρέφει στον Ολυμπιακό ο Φουστέρ και αναλαμβάνει πόστο
Ο Νταβίντ Φουστέρ βρίσκεται στην Ελλάδα και συζητάει με τον Ολυμπιακό για να αναλάβει πόστο στην ομάδα του Πειραιά
Ο Νταβίντ Φουστέρ είναι πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Δέκα χρόνια μετά την αποχώρηση του από την ομάδα του Πειραιά, ο Ισπανός είναι έτοιμος να δουλέψει ξανά στους Πειραιώτες.
Ο παλιός άσος του Ολυμπιακού είναι στην Ελλάδα και βρίσκεται σε συζητήσεις με τη διοίκηση του κλαμπ για να αναλάβει πόστο και να επιστρέψει στην ομάδα τη φανέλα της οποίας τίμησε για δέκα χρόνια.
Ακόμα, πάντως, δεν έχει ξεκαθαρίσει τι πόστο θα αναλάβει ο Νταβίντ Φουστέρ. Λέγεται ότι θα μπει στην ακαδημία της ομάδας του Πειραιά, όμως και αυτό δεν είναι δεδομένο. Λογικά την Τρίτη (29/9) θα ξεκαθαρίσει ο ρόλος που θα έχει ο Ισπανός.
Θυμίζουμε ότι ο Φουστέρ αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2010 και έμεινε μέχρι το 2016. Όλα αυτά τα χρόνια πρόσφερε στην ομάδα του Πειραιά και αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Το καλοκαίρι του 2023, όταν στο κλαμπ βρισκόταν ο Αντόνιο Κορδόν υπήρξε σενάριο επιστροφής του, αλλά τότε δεν είχε προχωρήσει το θέμα.
Ο παλιός άσος του Ολυμπιακού είναι στην Ελλάδα και βρίσκεται σε συζητήσεις με τη διοίκηση του κλαμπ για να αναλάβει πόστο και να επιστρέψει στην ομάδα τη φανέλα της οποίας τίμησε για δέκα χρόνια.
Ακόμα, πάντως, δεν έχει ξεκαθαρίσει τι πόστο θα αναλάβει ο Νταβίντ Φουστέρ. Λέγεται ότι θα μπει στην ακαδημία της ομάδας του Πειραιά, όμως και αυτό δεν είναι δεδομένο. Λογικά την Τρίτη (29/9) θα ξεκαθαρίσει ο ρόλος που θα έχει ο Ισπανός.
Θυμίζουμε ότι ο Φουστέρ αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2010 και έμεινε μέχρι το 2016. Όλα αυτά τα χρόνια πρόσφερε στην ομάδα του Πειραιά και αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Το καλοκαίρι του 2023, όταν στο κλαμπ βρισκόταν ο Αντόνιο Κορδόν υπήρξε σενάριο επιστροφής του, αλλά τότε δεν είχε προχωρήσει το θέμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα