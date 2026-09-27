Ρουί Πίντο: Πώς το Football Leaks έφερε στο φως το οικονομικό σκάνδαλο της Μάντσεστερ Σίτι
Ο νεαρός Πορτογάλος έγινε γνωστός μέσα από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές διαρροές της σύγχρονης εποχής - Το Football Leaks αποκάλυψε ένα τεράστιο δίκτυο οικονομικών εγγράφων, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τη Μάντσεστερ Σίτι να βρίσκονται στο επίκεντρο
Από το 2015 άρχισαν να εμφανίζονται εμπιστευτικά στοιχεία για συμβόλαια, οικονομικές συμφωνίες, ατζέντηδες, συλλόγους και ποδοσφαιριστές. Το υλικό που έφτασε στα χέρια του γερμανικού Der Spiegel ήταν περισσότερα από 70 εκατομμύρια αρχεία, τα οποία στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν από δημοσιογράφους σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Remember Football Leaks – the website that first exposed Man City?— Telegraph Football (@TeleFootball) September 27, 2026
The whistleblower behind it now lives in witness protection, but he was tweeting about City on Friday...
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Ένα από τα πιο γνωστά κεφάλαια των Football Leaks αφορούσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν από το ερευνητικό δίκτυο χρησιμοποιήθηκαν σε δημοσιογραφικές έρευνες σχετικά με τα φορολογικά στοιχεία του στην Ισπανία και τα έσοδά του από διαφημιστικές δραστηριότητες.
Η υπόθεση κατέληξε στις ισπανικές δικαστικές αρχές, με τον Ρονάλντο να αποδέχεται καταδίκη για φορολογική απάτη, χρηματική ποινή και ποινή φυλάκισης με αναστολή. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρήθηκε μία από τις σημαντικότερες συνέπειες των αποκαλύψεων που προέκυψαν από το Football Leaks.
Ο ίδιος ο Πίντο έχει μιλήσει ιδιαίτερα για την περίπτωση του Ρονάλντο. Σε συνέντευξή του είχε αποκαλύψει ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές για τους οποίους υπήρχε μεγάλο όγκο υλικού στα πρώτα στάδια της έρευνας. Παράλληλα, είχε δηλώσει ότι ο Ρονάλντο ήταν ο αγαπημένος του ποδοσφαιριστής, υποστηρίζοντας πως αυτό δεν επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις πληροφορίες που είχε στη διάθεσή του.
🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Rui Pinto is the whistleblower behind the documents that led to Manchester City’s 115 charges.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 27, 2026
This is the man responsible for secret Manchester City emails and documents through Football Leaks.
The documents were investigated and published in 2018,… pic.twitter.com/IwDdzJheRS
Οι αποκαλύψεις δεν περιορίστηκαν στον Ρονάλντο. Το Football Leaks αποτέλεσε τη βάση για δημοσιογραφικές έρευνες σχετικά με φορολογικές υποθέσεις και οικονομικές πρακτικές πολλών κορυφαίων ποδοσφαιριστών, συλλόγων και παραγόντων. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες ιστορίες που προέκυψαν ήταν και εκείνες που αφορούσαν τη Μάντσεστερ Σίτι και τις καταγγελίες σχετικά με την τήρηση των κανόνων Financial Fair Play.
Εκεί βρίσκεται και η μεγάλη αντίφαση στην ιστορία του Πίντο. Οι υποστηρικτές του τον αντιμετωπίζουν ως πληροφοριοδότη που έδωσε στους δημοσιογράφους πρόσβαση σε στοιχεία τα οποία αποκάλυψαν προβλήματα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Από την άλλη, οι πορτογαλικές αρχές τον αντιμετώπισαν ως κατηγορούμενο για παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα, παραβίαση απορρήτου και απόπειρα εκβίασης.
Ο Πίντο συνελήφθη στην Ουγγαρία το 2019 και εκδόθηκε στην Πορτογαλία, όπου ακολούθησε μια πολυετής δικαστική περιπέτεια. Παράλληλα, συνεργάστηκε με ευρωπαϊκές αρχές και παρέδωσε επιπλέον υλικό, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο του και το κατά πόσο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πληροφοριοδότης ή ως πρόσωπο που απέκτησε παράνομα τα δεδομένα.
¡EL HOMBRE QUE PUSO EN JAQUE AL MANCHESTER CITY!— Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) September 27, 2026
Muchos aficionados quizá ni conozcan su nombre, pero Rui Pinto está detrás de una de las mayores filtraciones de la historia del fútbol europeo. 👀
El portugués fue identificado como la figura vinculada a Football Leaks,… pic.twitter.com/uRaMDQMWXE
Πάνω απ' όλα, όμως, η υπόθεση Football Leaks άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το κοινό έβλεπε το οικονομικό παρασκήνιο του ποδοσφαίρου. Από τα φορολογικά ζητήματα του Κριστιάνο Ρονάλντο μέχρι τις οικονομικές πρακτικές κορυφαίων συλλόγων, οι διαρροές άνοιξαν ένα παράθυρο σε έναν κόσμο που μέχρι τότε παρέμενε σε μεγάλο βαθμό κρυφός.
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