Εκδηλώσεις μνήμης για τον Μπερλουσκόνι: Το οικογενειακό γεύμα στη Βίλα Σερτόσα και το μεγάλο αφιέρωμα στη Νάπολη
Εκδηλώσεις μνήμης για τον Μπερλουσκόνι: Το οικογενειακό γεύμα στη Βίλα Σερτόσα και το μεγάλο αφιέρωμα στη Νάπολη
Η οικογένεια, οι φίλοι και τα στελέχη της Forza Italia οργανώνουν σειρά εκδηλώσεων στη μνήμη του με αφορμή την 90ή επέτειο από τη γέννησή του την Τρίτη (29/9)
Η οικογένεια, οι φίλοι και τα στελέχη της Forza Italia οργανώνουν σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, με αφορμή την 90ή επέτειο από τη γέννησή του την Τρίτη (29/9). Από τη Βίλα Σερτόσα στη Σαρδηνία έως τη Νάπολη, η Ιταλία ετοιμάζεται να τιμήσει τον πρώην πρωθυπουργό και ιδρυτή της Mediaset και της Forza Italia.
Ειδικότερα, τα πέντε παιδιά του «Καβαλιέρε» αποφάσισαν να οργανώσουν ένα ιδιαίτερο οικογενειακό γεύμα στη Villa Certosa, στο Πόρτο Ροτόντο της Σαρδηνίας. Η επιλογή του χώρου έχει έντονο συμβολισμό, καθώς η πολυτελής κατοικία βρίσκεται λίγο πριν περάσει οριστικά στα χέρια του νέου ιδιοκτήτη της, του σεΐχη του Κατάρ που την απέκτησε έναντι περίπου 350 εκατομμυρίων ευρώ.
Η συνάντηση δεν θα είναι μόνο ένας φόρος τιμής στον Μπερλουσκόνι, αλλά και ένα τελευταίο αντίο στη βίλα που αγάπησε περισσότερο από κάθε άλλη και αποτέλεσε για χρόνια σκηνικό εμβληματικών στιγμών του μπερλουσκονικού φαινομένου.
Την ίδια ημέρα, στις 29 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση και στη Νάπολη, με πρωτοβουλία του συντονιστή της Forza Italia στην Καμπανία και επικεφαλής της ευρωομάδας του κόμματος, Φούλβιο Μαρτουσέλο, και του γερουσιαστή Μαουρίτσιο Γκασπάρι.
Η εκδήλωση δεν θα έχει τη μορφή παραδοσιακού μνημόσυνου. Δεν θα υπάρχει θρησκευτική τελετή ή επίσημοι λόγοι σε ένα συνέδριο μνήμης, αλλά ένα σκηνικό εμπνευσμένο από την τηλεόραση, το μέσο που καθόρισε την πορεία του Μπερλουσκόνι.
Στη Sala Italia θα στηθεί μια σκηνή που θα θυμίζει τηλεοπτικό στούντιο, με μεγάλη οθόνη στο κέντρο και τους καλεσμένους σε ένα σκηνικό που θα παραπέμπει σε τηλεοπτικό σαλόνι.
Στις 17:00 τα φώτα θα σβήσουν και θα ξεκινήσει ένα αφιέρωμα με εικόνες από τη ζωή και την πολιτική διαδρομή του Μπερλουσκόνι. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η ιστορία του ανθρώπου που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική επικοινωνία περνά μέσα από την εικόνα.
«Είναι ένας διαφορετικός τρόπος, αλλά όχι λιγότερο έντονος, για να αφηγηθούμε έναν άνθρωπο που πρωταγωνίστησε στην τηλεόραση και μέσα από την οθόνη άλλαξε και τον τρόπο επικοινωνίας στην πολιτική» ανέφερε ο Μαρτουσέλο.
Ειδικότερα, τα πέντε παιδιά του «Καβαλιέρε» αποφάσισαν να οργανώσουν ένα ιδιαίτερο οικογενειακό γεύμα στη Villa Certosa, στο Πόρτο Ροτόντο της Σαρδηνίας. Η επιλογή του χώρου έχει έντονο συμβολισμό, καθώς η πολυτελής κατοικία βρίσκεται λίγο πριν περάσει οριστικά στα χέρια του νέου ιδιοκτήτη της, του σεΐχη του Κατάρ που την απέκτησε έναντι περίπου 350 εκατομμυρίων ευρώ.
Η συνάντηση δεν θα είναι μόνο ένας φόρος τιμής στον Μπερλουσκόνι, αλλά και ένα τελευταίο αντίο στη βίλα που αγάπησε περισσότερο από κάθε άλλη και αποτέλεσε για χρόνια σκηνικό εμβληματικών στιγμών του μπερλουσκονικού φαινομένου.
Την ίδια ημέρα, στις 29 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση και στη Νάπολη, με πρωτοβουλία του συντονιστή της Forza Italia στην Καμπανία και επικεφαλής της ευρωομάδας του κόμματος, Φούλβιο Μαρτουσέλο, και του γερουσιαστή Μαουρίτσιο Γκασπάρι.
Η εκδήλωση δεν θα έχει τη μορφή παραδοσιακού μνημόσυνου. Δεν θα υπάρχει θρησκευτική τελετή ή επίσημοι λόγοι σε ένα συνέδριο μνήμης, αλλά ένα σκηνικό εμπνευσμένο από την τηλεόραση, το μέσο που καθόρισε την πορεία του Μπερλουσκόνι.
Στη Sala Italia θα στηθεί μια σκηνή που θα θυμίζει τηλεοπτικό στούντιο, με μεγάλη οθόνη στο κέντρο και τους καλεσμένους σε ένα σκηνικό που θα παραπέμπει σε τηλεοπτικό σαλόνι.
Στις 17:00 τα φώτα θα σβήσουν και θα ξεκινήσει ένα αφιέρωμα με εικόνες από τη ζωή και την πολιτική διαδρομή του Μπερλουσκόνι. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η ιστορία του ανθρώπου που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική επικοινωνία περνά μέσα από την εικόνα.
«Είναι ένας διαφορετικός τρόπος, αλλά όχι λιγότερο έντονος, για να αφηγηθούμε έναν άνθρωπο που πρωταγωνίστησε στην τηλεόραση και μέσα από την οθόνη άλλαξε και τον τρόπο επικοινωνίας στην πολιτική» ανέφερε ο Μαρτουσέλο.
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