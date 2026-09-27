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Χαμός στο Κολομβία-Μεξικό με πρωταγωνιστή τον Πουέρτα και τον Πινέδα σε ρόλο… πυροσβέστη, βίντεο
Χαμός στο Κολομβία-Μεξικό με πρωταγωνιστή τον Πουέρτα και τον Πινέδα σε ρόλο… πυροσβέστη, βίντεο
Ο Γκουστάβο Πουέρτα πιάστηκε στα χέρια με Μεξικανούς ποδοσφαιριστές στο παιχνίδι της Κολομβίας και ο Ορμπελίν Πινέδα είχε τον ρόλο του… πυροσβέστη
Έντονο άρωμα από το ελληνικό πρωτάθλημα είχε το παιχνίδι ανάμεσα σε Κολομβία και Μεξικό, αφού από τη μία πλευρά αγωνιζόταν ο Γκουστάβο Πουέρτα και από την άλλη ο Αρμάντο Γκονζάλες και ο Ορμπελίν Πινέδα που πλέον έχει φύγει από τα μέρη μας, αλλά είναι μία φυσιογνωμία συνδεδεμένη με την Ελλάδα λόγω της παρουσίας του στην ΑΕΚ.
Λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης, όμως, ο Γκουστάβο Πουέρτα που πρόσφατα ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ενεπλάκη σε καβγά με ποδοσφαιριστές του Μεξικού.
Ο άσος της ομάδας του Πειραιά ήταν αρκετά εκνευρισμένος μετά από ένα μαρκάρισμα του Φιντάλγκο με αποτέλεσμα να πιαστεί στα χέρια με αντιπάλους του και στη μέση να μπει ο Ορμπελίν Πινέδα για να ηρεμήσει τα πνεύματα.
Λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης, όμως, ο Γκουστάβο Πουέρτα που πρόσφατα ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ενεπλάκη σε καβγά με ποδοσφαιριστές του Μεξικού.
Ο άσος της ομάδας του Πειραιά ήταν αρκετά εκνευρισμένος μετά από ένα μαρκάρισμα του Φιντάλγκο με αποτέλεσμα να πιαστεί στα χέρια με αντιπάλους του και στη μέση να μπει ο Ορμπελίν Πινέδα για να ηρεμήσει τα πνεύματα.
🇨🇴 1-1 🇲🇽, al final del partido Gustavo Puerta y Álvaro Fidalgo protagonizaron un tenso momento, que pudo haber terminado de otra manera, pero el árbitro Guido Gonzales decidió dar por finalizado el encuentro pic.twitter.com/M2CdxmfWg2— Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) September 27, 2026
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