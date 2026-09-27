Ξεπέρασε τις ενοχλήσεις, στο γόνατο ο Γιάρεμτσουκ, έτοιμος για το Γεωργία-Ουκρανία
SPORTS
Ρόμαν Γιάρεμτσουκ Εθνική Ουκρανίας UEFA Nations League

Ξεπέρασε τις ενοχλήσεις, στο γόνατο ο Γιάρεμτσουκ, έτοιμος για το Γεωργία-Ουκρανία

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δεν έπαιξε στο παιχνίδι της Ουκρανίας με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, αλλά τελικά δεν έχει κάτι το σοβαρό

Ξεπέρασε τις ενοχλήσεις, στο γόνατο ο Γιάρεμτσουκ, έτοιμος για το Γεωργία-Ουκρανία
Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δεν έπαιξε στο παιχνίδι της Ουκρανίας με την Ουγγαρία για το Nations League και μάλιστα δεν βρισκόταν ούτε στον πάγκο της ομάδας του γι’ αυτή την αναμέτρηση.

Ο λόγος που δεν έπαιξε ο επιθετικός του Ολυμπιακού ήταν ενοχλήσεις που αισθανόταν στο γόνατο του. Αυτό προκάλεσε μία ανησυχία στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας με τον Γιάρεμτσουκ να μένει τελικά εκτός αποστολής.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, ωστόσο υποβλήθηκε σε εξετάσεις από τις οποίες δεν διαπιστώθηκε πως αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Το ιατρικό τιμ της Ουκρανίας είχε υπό στενή παρακολούθηση τον 30χρονο φορ.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Γεωργία ο ομοσπονδιακός προπονητής, Αντρέα Μαλντέρα διαβεβαίωσε πως όλα είναι καλά με τον επιθετικό του Ολυμπιακού και εκτός απροόπτου θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον αγώνα με τη Γεωργία.

Μέχρι τώρα με τον Ολυμπιακό έχει κάνει 2 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, μία στο Europa League με ένα γκολ και μία στο Κύπελλο Ελλάδας. Στο τελευταίο ματς με τον Λεβαδειακό είχε ξεκινήσει βασικός από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

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