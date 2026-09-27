Η σχολή LE MONDE, απολαμβάνει την κορυφαία αναγνώριση της αγορά εργασίας, των Chefs, των Hotel Managers και των ιδιοκτήτων εστιατορίων.
Ο Κιν απάντησε στον Ρόδρι για την Μάντσεστερ Σίτι: «Ήταν επιλογή σας να κλέψετε»
Ο Κιν απάντησε στον Ρόδρι για την Μάντσεστερ Σίτι: «Ήταν επιλογή σας να κλέψετε»
Ο Ιρλανδός απάντησε στον Ισπανό πρώην παίκτη της Σίτι που είχε ισχυριστεί ότι «κανένας δεν μπορεί να μας στερήσει αυτά που κερδίσαμε μέσα στο γήπεδο»
Στην Αγγλία το πιο μείζων θέμα, αυτήν την στιγμή, θεωρείται το γεγονός πως η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για 114 παραβάσεις.
Για αυτήν την κατηγορία ρωτήθηκε και ο πρώην παίκτης της, Ρόδρι, ο οποίος υποστήριξε πως ό,τι πέτυχαν, το κατάφεραν στο γήπεδο, με τον Ρόι Κιν να του απαντά αυτό που χρειαζόταν κάποιος να του πει.
Ο Ρόδρι δεν ανήκει πλέον στη Σίτι, αλλά αυτά που μπορεί να αφαιρεθούν από τον σύλλογο, θα αφαιρεθούν και από τον ίδιο, όσον αφορά στους ομαδικούς τίτλους, γιατί στο Μάντσεστερ ο Ισπανός κατέκτησε και τη Χρυσή Μπάλα και αυτή δεν του την παίρνει κανείς.
Λόγω των κατηγοριών ο πρώην ποδοσφαιριστής των «πολιτών» θέλησε να εκφράσει πως πιστεύει στην αθωότητα του συλλόγου, αλλά κυρίως στάθηκε στο ότι δεν μπορούν να τους πάρουν ό,τι πέτυχαν.
Ανέφερε πως η επιτυχία της ομάδας αυτά τα χρόνια, ήρθε με προσπάθεια, συνεργασία και γενικότερα σκληρή δουλειά συνεχόμενων ετών.
Πως όλοι όσοι ανήκουν στο κλαμπ, έπρεπε να καταβάλλουν πολλή ενέργεια για να λειτουργήσουν όλα σωστά και να φτάσουν στη δόξα.
Ο Ρόι Κιν λοιπόν, αφού σχολίασε γενικά την απόφαση για την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι, παράλληλα, διαφώνησε με όσα είπε ο Ρόδρι για τους τίτλους, τονίζοντάς του πως ήταν επιλογή του συλλόγου να κλέψει και τώρα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες!
Αναλυτικά η δήλωση του Ρόι Κιν
«Ήταν καιρός. Έχει κρατήσει πολύ καιρό όλο αυτό και θα διαφωνήσω με τον Ρόδρι, ο οποίος πιστεύει ότι οι νίκες και οι τίτλοι άξιζαν. Ήταν επιλογή του συλλόγου να κλέψει. Η Σίτι αξίζει να τιμωρηθεί. Έκλεβαν, κρίθηκαν ένοχοι γι' αυτό και τώρα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες. Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι κρίθηκαν ένοχοι για 114 από τις 115 κατηγορίες».
Για αυτήν την κατηγορία ρωτήθηκε και ο πρώην παίκτης της, Ρόδρι, ο οποίος υποστήριξε πως ό,τι πέτυχαν, το κατάφεραν στο γήπεδο, με τον Ρόι Κιν να του απαντά αυτό που χρειαζόταν κάποιος να του πει.
Ο Ρόδρι δεν ανήκει πλέον στη Σίτι, αλλά αυτά που μπορεί να αφαιρεθούν από τον σύλλογο, θα αφαιρεθούν και από τον ίδιο, όσον αφορά στους ομαδικούς τίτλους, γιατί στο Μάντσεστερ ο Ισπανός κατέκτησε και τη Χρυσή Μπάλα και αυτή δεν του την παίρνει κανείς.
Λόγω των κατηγοριών ο πρώην ποδοσφαιριστής των «πολιτών» θέλησε να εκφράσει πως πιστεύει στην αθωότητα του συλλόγου, αλλά κυρίως στάθηκε στο ότι δεν μπορούν να τους πάρουν ό,τι πέτυχαν.
Ανέφερε πως η επιτυχία της ομάδας αυτά τα χρόνια, ήρθε με προσπάθεια, συνεργασία και γενικότερα σκληρή δουλειά συνεχόμενων ετών.
Πως όλοι όσοι ανήκουν στο κλαμπ, έπρεπε να καταβάλλουν πολλή ενέργεια για να λειτουργήσουν όλα σωστά και να φτάσουν στη δόξα.
Ο Ρόι Κιν λοιπόν, αφού σχολίασε γενικά την απόφαση για την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι, παράλληλα, διαφώνησε με όσα είπε ο Ρόδρι για τους τίτλους, τονίζοντάς του πως ήταν επιλογή του συλλόγου να κλέψει και τώρα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες!
Αναλυτικά η δήλωση του Ρόι Κιν
«Ήταν καιρός. Έχει κρατήσει πολύ καιρό όλο αυτό και θα διαφωνήσω με τον Ρόδρι, ο οποίος πιστεύει ότι οι νίκες και οι τίτλοι άξιζαν. Ήταν επιλογή του συλλόγου να κλέψει. Η Σίτι αξίζει να τιμωρηθεί. Έκλεβαν, κρίθηκαν ένοχοι γι' αυτό και τώρα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες. Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι κρίθηκαν ένοχοι για 114 από τις 115 κατηγορίες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα