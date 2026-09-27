Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Lufthansa στη Λυών: Powerbank έπιασε φωτιά εν πτήσει
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Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Lufthansa στη Λυών: Powerbank έπιασε φωτιά εν πτήσει

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το συμβάν - Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από τη Φρανκφούρτη στη Λισαβόνα

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Lufthansa στη Λυών: Powerbank έπιασε φωτιά εν πτήσει
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Αεροσκάφος της γερμανικής εταιρείας Lufthansa που εκτελούσε πτήση από τη Φρανκφούρτη στη Λισαβόνα, υποχρεώθηκε να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί στη Λυών της Γαλλίας αφού ένα powerbank επιβάτη, έπιασε φωτιά.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το συμβάν που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (27/9). Το αεροσκάφος Airbus A321-200, που μετέφερε 198 επιβάτες και εκτελούσε την πτήση LH1170, ζήτησε να προσγειωθεί εκτάκτως στη Λυών, όπως και έγινε λίγο πριν από τις 23.00 (ώρα Ελλάδας). Το πλήρωμα στο μεταξύ είχε ασφαλίσει το powerbank, τοποθετώντας το σε ένα ειδικό σακίδιο για μπαταρίες λιθίου, εξήγησε ένας εκπρόσωπος της Lufthansa.

Οι επιβάτες και το εξαμελές πλήρωμα εκκένωσαν με ασφάλεια το αεροσκάφος και φιλοξενήθηκαν τη νύχτα σε ένα ξενοδοχείο, για να συνεχίσουν σήμερα το ταξίδι τους προς τη Λισαβόνα.

Η Lufthansa εξέφρασε τη λύπη της για την αναστάτωση, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος παραμένει βασική προτεραιότητά της.

Από τον Ιανουάριο του 2026 η εταιρεία απαγορεύει τη χρήση και τη φόρτιση powerbank μέσα στην καμπίνα των αεροσκαφών, ωστόσο οι επιβάτες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους έως και δύο τέτοιες συσκευές, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
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