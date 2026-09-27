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Stoiximan Super Cup: Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης σφυρίζουν τον τελικό Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
Stoiximan Super Cup: Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης σφυρίζουν τον τελικό Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
Περίπου δύο ώρες πριν τον τελικό της διοργάνωσης έγινε γνωστή η διαιτητική τριάδα που θα τον διευθύνει
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα κοντραριστούν στον τελικό του Stoiximan Super Cup, με στόχο την κατάκτηση του πρώτου εγχώριου τίτλου της σεζόν.
Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης θα είναι η διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει τον τελικό της εγχώριας διοργάνωσης.
Θυμίζουμε πως οι Τσαρούχα και Καρπάνος ήταν διαιτητές στον πρώτο ημιτελικό, ανάμεσα στους ερυθρολεύκους και στην ΑΕΚ, ενώ ο Τσιμπούρης ήταν στον ημιτελικό του Παναθηναϊκού απέναντι στους Θεσσαλονικείς.
Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης θα είναι η διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει τον τελικό της εγχώριας διοργάνωσης.
Θυμίζουμε πως οι Τσαρούχα και Καρπάνος ήταν διαιτητές στον πρώτο ημιτελικό, ανάμεσα στους ερυθρολεύκους και στην ΑΕΚ, ενώ ο Τσιμπούρης ήταν στον ημιτελικό του Παναθηναϊκού απέναντι στους Θεσσαλονικείς.
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