Stoiximan Super Cup: Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης σφυρίζουν τον τελικό Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
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Βάσω Τσαρούχα Super Cup μπάσκετ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ

Stoiximan Super Cup: Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης σφυρίζουν τον τελικό Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Περίπου δύο ώρες πριν τον τελικό της διοργάνωσης έγινε γνωστή η διαιτητική τριάδα που θα τον διευθύνει

Stoiximan Super Cup: Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης σφυρίζουν τον τελικό Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα κοντραριστούν στον τελικό του Stoiximan Super Cup, με στόχο την κατάκτηση του πρώτου εγχώριου τίτλου της σεζόν.

Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης θα είναι η διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει τον τελικό της εγχώριας διοργάνωσης.

Θυμίζουμε πως οι Τσαρούχα και Καρπάνος ήταν διαιτητές στον πρώτο ημιτελικό, ανάμεσα στους ερυθρολεύκους και στην ΑΕΚ, ενώ ο Τσιμπούρης ήταν στον ημιτελικό του Παναθηναϊκού απέναντι στους Θεσσαλονικείς.

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