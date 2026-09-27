Ο Τιερί Ανρί παραμένει σε τρομερή κατάσταση ακόμα και στα 49 του, δείτε βίντεο

Ο άλλοτε σπουδαίος επιθετικός της Άρσεναλ και της εθνικής Γαλλίας αποδεικνύει πως η πραγματική αθλητική νοοτροπία δεν σταματά όταν τελειώνει η καριέρα. Η εικόνα του Τιερί Ανρί από το γυμναστήριο μιλάει από μόνη της.

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Χρόνια μετά την εποχή που έκανε τους αντίπαλους αμυντικούς να μην προλαβαίνουν να τον σταματήσουν, ο Ανρί συνεχίζει να δουλεύει με την ίδια προσήλωση. Γιατί το σώμα μπορεί να αλλάζει με τα χρόνια, αλλά η πειθαρχία, η νοοτροπία και η αγάπη για το ποδόσφαιρο δεν έχουν ηλικία.

Ένας πραγματικός θρύλος του ποδοσφαίρου, που ακόμη και σήμερα θυμίζει πως πίσω από κάθε κορυφαία καριέρα υπάρχει αμέτρητη δουλειά.





