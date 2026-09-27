Ο Γιαμάλ κέρδισε στο «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» και έγινε... δημοσιογράφος, δείτε βίντεο
SPORTS
Λαμίν Γιαμάλ Δημοσιογράφος Εθνική Ισπανίας

Ο Γιαμάλ κέρδισε στο «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» και έγινε... δημοσιογράφος, δείτε βίντεο

Ο Ισπανός πήρε για πρώτη φορά το μικρόφωνο και ήταν αυτός που έθεσε τις ερωτήσεις ως δημοσιογράφος

Ο Γιαμάλ κέρδισε στο «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» και έγινε... δημοσιογράφος, δείτε βίντεο

Μετά από μια παρτίδα «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί», ο Λαμίν Γιαμάλ βγήκε νικητής και… πήρε το δικαίωμα να κάνει εκείνος την ερώτηση σε δημοσιογράφο, που βρισκόταν στη μεικτή ζώνη, μετά τον εκτός έδρα αγώνα της Ισπανίας με αντίπαλο την Αγγλία.

Έτσι ο μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα αντί να βρίσκεται στη θέση του ποδοσφαιριστή που απαντά στις ερωτήσεις, πέρασε στην απέναντι πλευρά και ανέλαβε για λίγο τον ρόλο του δημοσιογράφου.

Μια απολαυστική στιγμή, που δείχνει και την πιο χαλαρή πλευρά του νεαρού διεθνή, ο οποίος φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή μακριά από την ένταση του αγωνιστικού χώρου.

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