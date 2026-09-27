Δεύτερο περιστατικό κατάρρευσης τμήματος μπαλκονιού στο Ηράκλειο Κρήτης μέσα σε λίγες ώρες
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Κρήτης Μπαλκόνι Ατύχημα Βροχόπτωση

Δεύτερο περιστατικό κατάρρευσης τμήματος μπαλκονιού στο Ηράκλειο Κρήτης μέσα σε λίγες ώρες

Τμήμα από το γείσο του κτιρίου πάνω από μπαλκόνι, αποκολλήθηκε και έπεσε, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός

Δεύτερο περιστατικό κατάρρευσης τμήματος μπαλκονιού στο Ηράκλειο Κρήτης μέσα σε λίγες ώρες
4 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμημάτων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές του Ηρακλείου, στην Κρήτη σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (27/9) που δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε ,νωρίτερα.

Στην πρώτη περίπτωση η κατάρρευση αφορούσε κτίσμα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο οποίο στεγαζόταν παλιότερα αποθήκη, αλλά πλέον δεν χρησιμοποιείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NeaKriti, στο δεύτερο περιστατικό τμήμα μπαλκονιού αποκολλήθηκε από κτίριο στον Πόρο και κατέληξε στο έδαφος. Ευτυχώς, από την πτώση δεν προκλήθηκε κάποιο ατύχημα.
Μπαλκόνι κατέρρευσε από τον 4ο όροφο και καταπλάκωσε μηχανάκι

Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς πρόκειται για σημείο από το οποίο διέρχεται κόσμος, γεγονός που σημαίνει ότι υπό διαφορετικές συνθήκες οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρές.

Στο σημείο σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν άνδρες της αστυνομίας.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Nova more: Η πρόταση της Nova που κερδίζει τους καταναλωτές

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης