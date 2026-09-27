Πρόβλημα στην Εθνική Ολλανδίας ενόψει Ελλάδας: Τραυματίστηκε ο Χάκπο, δείτε βίντεο
SPORTS
Κόντι Χάκπο Εθνική Ολλανδίας τραυματισμός

Πρόβλημα στην Εθνική Ολλανδίας ενόψει Ελλάδας: Τραυματίστηκε ο Χάκπο, δείτε βίντεο

Ο Ολλανδός διεθνής αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στον αγώνα με τη Σερβία

Πρόβλημα στην Εθνική Ολλανδίας ενόψει Ελλάδας: Τραυματίστηκε ο Χάκπο, δείτε βίντεο

Με το… καλημέρα στη νέα του περιπέτεια στον πάγκο της εθνικής Ολλανδίας, ο Τσάβι καλείται να διαχειριστεί μια σειρά από προβλήματα τραυματισμών, καθώς οι απουσίες αρχίζουν να συσσωρεύονται.

Μετά τον Μπράιαν Μπρόμπεϊ, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τη Γερμανία και τέθηκε εκτός για τα επόμενα παιχνίδια, ήρθε ακόμη ένα πλήγμα για τους «οράνιε». Αυτή τη φορά, ήταν η σειρά του Κόντι Χάκπο να αποχωρήσει πρόωρα από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο άσος της Λίβερπουλ δεν κατάφερε να συνεχίσει στο παιχνίδι απέναντι στη Σερβία στο Βελιγράδι. Στο 15ο λεπτό έπεσε στο χορτάρι, δείχνοντας να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο κάτω μέρος του αριστερού του ποδιού. Δύο λεπτά αργότερα έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί εύλογη ανησυχία στο ολλανδικό στρατόπεδο, καθώς ο Χάκπο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της επιθετικής γραμμής της ομάδας. Το ακριβές μέγεθος του προβλήματος θα ξεκαθαρίσει μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η Ολλανδία έχει μπροστά της δύο ακόμη σημαντικές αναμετρήσεις στο Nations League, με την πρώτη να είναι απέναντι στην Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη, την 1η Οκτωβρίου, και τη δεύτερη κόντρα στη Σερβία στο Αϊντχόφεν, στις 4 Οκτωβρίου.

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