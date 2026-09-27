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Σκόραρε ο Γιόβιτς για το 1-1 της Σερβίας κόντρα στην Ολλανδία 53 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγώνα, δείτε το γκολ
Σκόραρε ο Γιόβιτς για το 1-1 της Σερβίας κόντρα στην Ολλανδία 53 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγώνα, δείτε το γκολ
Ο Σέρβος φορ της ΑΕΚ σκόραρε με προβολή από τη μικρή περιοχή και ισοφάρισε την Ολλανδία
Ο Λούκα Γιόβιτς είναι σε εξαιρετική κατάσταση στην αρχή της φετινής σεζόν και το δείχνει ακόμα και στα παιχνίδια της Σερβίας.
Συγκεκριμένα, ο φορ της ΑΕΚ ισοφάρισε για τους Σέρβους στο ματς κόντρα στην Ολλανδία στα πρώτα 16 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου.
Ο Γιόβιτς πιο αναλυτικά εκμεταλλεύτηκε την αναμπουμπούλα στην άμυνα των Οράνιε και μετά από ασίστ του Λούκιτς βρέθηκε μπροστά από τον Φερμπρούχεν και έκανε το 1-1.
Συγκεκριμένα, ο φορ της ΑΕΚ ισοφάρισε για τους Σέρβους στο ματς κόντρα στην Ολλανδία στα πρώτα 16 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου.
Ο Γιόβιτς πιο αναλυτικά εκμεταλλεύτηκε την αναμπουμπούλα στην άμυνα των Οράνιε και μετά από ασίστ του Λούκιτς βρέθηκε μπροστά από τον Φερμπρούχεν και έκανε το 1-1.
🚨 Luka Jović has leveled the game.— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 27, 2026
🇷🇸 Serbia 1-1 Netherlands 🇳🇱pic.twitter.com/n0ExcyYSU1
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