Το vlog του Καραλή από τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ηλεία: «Κάλεσα τους φίλους μου να δουν το χωριό μου»
SPORTS
Εμμανουήλ Καραλής Πύργος Ηλείας Διακοπές

Το vlog του Καραλή από τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ηλεία: «Κάλεσα τους φίλους μου να δουν το χωριό μου»

Στο Λεβεντοχώρι του νομού Ηλείας επέλεξε να περάσει τις διακοπές του ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μαζί με πολλούς φίλους του σε πολυτελές σπίτι με πισίνα και γήπεδο τένις

Το vlog του Καραλή από τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ηλεία: «Κάλεσα τους φίλους μου να δουν το χωριό μου»
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Ο Εμμανουήλ Καραλής μετά το τέλος μιας από τις δυσκολότερες σεζόν στην καριέρα του, η οποία του επέφερε πολλά μετάλλια και διακρίσεις, επέλεξε να αποσυρθεί λίγο από τον κόσμο του αθλητισμού και να ξεναγήσει τους φίλους του στα πάτρια εδάφη.

Ο Μανόλο κάλεσε παλιούς του φίλους από το χώρο του αθλητισμού στο χωριό του στο νομό Ηλείας, το Λεβεντοχώρι.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέγραψε την καθημερινότητά του μέσα από ένα απολαυστικό vlog, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει wine tasting στο Κτήμα Μερκούρη, βόλτες στη θάλασσα, τένις, παγωτό, γουρνοπούλα και φυσικά πολύ φαγητό.

Μακριά από το άγχος των αγώνων, ο Καραλής έδειξε μια πιο χαλαρή και αυθόρμητη πλευρά του, μοιραζόμενος στιγμές γεμάτες χιούμορ και καλή διάθεση με την παρέα του.

«Νομίζω μ’ αρέσει να κάνω τέτοια vlogs», ανέφερε στο τέλος του βίντεο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει να μοιράζεται αντίστοιχες στιγμές από την καθημερινότητά του.

@flymanolofly Είμαι στο Influencer era μου! #clockit 🤏🏽 #slay ♬ original sound - Emmanuel Karalis
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