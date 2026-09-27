Έντονη παρουσία Ελλήνων στο ματς με τη Γερμανία, μεγάλες ουρές έξω από το γήπεδο, βίντεο
SPORTS
Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου

Έντονη παρουσία Ελλήνων στο ματς με τη Γερμανία, μεγάλες ουρές έξω από το γήπεδο, βίντεο

Οι Έλληνες φίλαθλοι σχημάτισαν μεγάλες ουρές έξω από το γήπεδο πριν το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία, ενώ αναμένονται στις κερκίδες περισσότεροι από 6.000

Έντονη παρουσία Ελλήνων στο ματς με τη Γερμανία, μεγάλες ουρές έξω από το γήπεδο, βίντεο
Αποστολή στη Γερμανία: Δημήτρης Τυχάλας
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Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν από τους Έλληνες φιλάθλους έξω από το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία για το Nations League.

Η ελληνική παρουσία θα είναι πολύ έντονη στο παιχνίδι με περισσότερους από 6.000 φιλάθλους να δίνουν το παρών για να στηρίξουν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κόντρα στη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.



Έντονη παρουσία Ελλήνων στο ματς με τη Γερμανία, μεγάλες ουρές έξω από το γήπεδο, βίντεο
Έντονη παρουσία Ελλήνων στο ματς με τη Γερμανία, μεγάλες ουρές έξω από το γήπεδο, βίντεο
Έντονη παρουσία Ελλήνων στο ματς με τη Γερμανία, μεγάλες ουρές έξω από το γήπεδο, βίντεο
Έντονη παρουσία Ελλήνων στο ματς με τη Γερμανία, μεγάλες ουρές έξω από το γήπεδο, βίντεο
Έντονη παρουσία Ελλήνων στο ματς με τη Γερμανία, μεγάλες ουρές έξω από το γήπεδο, βίντεο
Αποστολή στη Γερμανία: Δημήτρης Τυχάλας
1 ΣΧΟΛΙΟ

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