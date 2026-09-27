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Έντονη παρουσία Ελλήνων στο ματς με τη Γερμανία, μεγάλες ουρές έξω από το γήπεδο, βίντεο
Έντονη παρουσία Ελλήνων στο ματς με τη Γερμανία, μεγάλες ουρές έξω από το γήπεδο, βίντεο
Οι Έλληνες φίλαθλοι σχημάτισαν μεγάλες ουρές έξω από το γήπεδο πριν το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία, ενώ αναμένονται στις κερκίδες περισσότεροι από 6.000
Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν από τους Έλληνες φιλάθλους έξω από το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία για το Nations League.
Η ελληνική παρουσία θα είναι πολύ έντονη στο παιχνίδι με περισσότερους από 6.000 φιλάθλους να δίνουν το παρών για να στηρίξουν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κόντρα στη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.
Η ελληνική παρουσία θα είναι πολύ έντονη στο παιχνίδι με περισσότερους από 6.000 φιλάθλους να δίνουν το παρών για να στηρίξουν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κόντρα στη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.
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