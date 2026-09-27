Ο ΠΑΟΚ κινείται μεταγραφικά και φουλάρει για Μοτεγιούνας
Ο ΠΑΟΚ κινείται μεταγραφικά και φουλάρει για Μοτεγιούνας
Ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ είναι ο παίκτης που θέλει ο «Δικέφαλος» να προσθέσει στο ρόστερ του
Ο ΠΑΟΚ μετά τη μεγάλη του νίκη επί του Παναθηναϊκού και την πρόκριση στον τελικό του Stoiximan Super Cup, κινείται και μεταγραφικά.
Ο «Δικέφαλος» θέλει να προσθέσει στο ρόστερ του ακόμα έναν ψηλό και ο παίκτης που έχει λοκάρει είναι ο Ντονάτας Μοτεγιούνας.
Ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ με τη μεγάλη εμπειρία τόσο στη Euroleague όσο και στο NBA είναι δίχως ομάδα μετά την περσινή του εμπειρία με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.
Ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν έβαλε στη 12άδα του ημιτελικού τον Ομορούγι και θα ήθελε να κάνει η ομάδα του προσθήκη στους ψηλούς.
Ο Μοτεγιούνας φαντάζει η ιδανική λύση. Είχε παρουσία στο NBA με Χιούστον, Νέα Ορλεάνη και Σαν Αντόνιο ενώ όταν επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από δυο σεζόν στην Κίνα, αγωνίστηκε για μια τετραετία στη Μονακό και πέρυσι στον Ερυθρό Αστέρα.
Ήταν μέλος της εθνικής Λιθουανίας που έφτασε στον τελικό του Ευρωμπάσκετ και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο το 2013.
Ο «Δικέφαλος» θέλει να προσθέσει στο ρόστερ του ακόμα έναν ψηλό και ο παίκτης που έχει λοκάρει είναι ο Ντονάτας Μοτεγιούνας.
Ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ με τη μεγάλη εμπειρία τόσο στη Euroleague όσο και στο NBA είναι δίχως ομάδα μετά την περσινή του εμπειρία με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.
Ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν έβαλε στη 12άδα του ημιτελικού τον Ομορούγι και θα ήθελε να κάνει η ομάδα του προσθήκη στους ψηλούς.
Ο Μοτεγιούνας φαντάζει η ιδανική λύση. Είχε παρουσία στο NBA με Χιούστον, Νέα Ορλεάνη και Σαν Αντόνιο ενώ όταν επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από δυο σεζόν στην Κίνα, αγωνίστηκε για μια τετραετία στη Μονακό και πέρυσι στον Ερυθρό Αστέρα.
Ήταν μέλος της εθνικής Λιθουανίας που έφτασε στον τελικό του Ευρωμπάσκετ και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο το 2013.
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