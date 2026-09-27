Η σχολή LE MONDE, απολαμβάνει την κορυφαία αναγνώριση της αγορά εργασίας, των Chefs, των Hotel Managers και των ιδιοκτήτων εστιατορίων.
Άγριο ξύλο μεταξύ παικτών στην Αργεντινή μετά τον τελικό της Εστουντιάντες με τη Ροσάριο Σεντράλ, βίντεο
Άγριο ξύλο μεταξύ παικτών στην Αργεντινή μετά τον τελικό της Εστουντιάντες με τη Ροσάριο Σεντράλ, βίντεο
Ο αγώνας έκρινε τον τίτλο του Supercopa Internacional, η Ροσάριο κέρδισε 3-1, η Εστουντιάντες έχει παράπονα από τη διαιτησία και όλα αυτά έφεραν σύρραξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών
Άγριο ξύλο μεταξύ των παικτών στη φυσούνα έφερε το τελευταίο σφύριγμα του τελικού στο Supercopa Internacional στην Αργεντινή.
Η Ροσάριο Σεντράλ νίκησε στον τελικό την Εστουντιάντες με 3-1 και κατέκτησε τον τίτλο αλλά ο αγώνας σημαδεύτηκε από πρωτοφανή επεισόδια ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.
Με το σκορ στο 2-1 η Εστουντιάντες διαμαρτύρεται για πέναλτι που δεν καταλογίστηκε, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χουλιάν Φερνάντες πέτυχε το 3-1 και πανηγύρισε έξαλλα. Η εξέλιξη αυτή έφερε έναν πρώτο γύρο έντασης μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Το Supercopa Internacional είναι ένας θεσμός που επέστρεψε μετά από έναν χρόνο απουσίας.
Η πρωταθλήτρια Εστουντιάντες (του Κλαουσούρα 2025) αντιμετώπισε την Ροσάριο Σεντράλ, που είναι κάτοχος του «Τίτλου των Πρωταθλητών». Δηλαδή της ομάδας, που έχει τον καλύτερο συντελεστή στα δύο πρωταθλήματα (Κλαουσούρα και Απερτούρα).
Η Εστουντιάντες προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό με τον Κάστρο, η Ροσάριο γύρισε το ματς με δύο γκολ του Άνχελ Ντι Μαρία, για να έρθει το επεισοδιακό φινάλε.
Η Ροσάριο Σεντράλ νίκησε στον τελικό την Εστουντιάντες με 3-1 και κατέκτησε τον τίτλο αλλά ο αγώνας σημαδεύτηκε από πρωτοφανή επεισόδια ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.
Με το σκορ στο 2-1 η Εστουντιάντες διαμαρτύρεται για πέναλτι που δεν καταλογίστηκε, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χουλιάν Φερνάντες πέτυχε το 3-1 και πανηγύρισε έξαλλα. Η εξέλιξη αυτή έφερε έναν πρώτο γύρο έντασης μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Με το τελευταίο σφύριγμα, ωστόσο, έγινε ο κακός χαμός μέσα στη φυσούνα. Οι παίκτες των δύο ομάδων χτυπούσαν ο ένας τον άλλον με μπουνιές και κλωτσιές για αρκετή ώρα πριν οι πιο ψύχραιμοι παρέμβουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
PIÑAS EN EL FINAL DE ROSARIO CENTRAL - ESTUDIANTES.— Toto suspendido (@TotoTermo2) September 26, 2026
ROBO HISTÓRICO DE CENTRAL. pic.twitter.com/WwGcX8OK44
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το Supercopa Internacional είναι ένας θεσμός που επέστρεψε μετά από έναν χρόνο απουσίας.
Η πρωταθλήτρια Εστουντιάντες (του Κλαουσούρα 2025) αντιμετώπισε την Ροσάριο Σεντράλ, που είναι κάτοχος του «Τίτλου των Πρωταθλητών». Δηλαδή της ομάδας, που έχει τον καλύτερο συντελεστή στα δύο πρωταθλήματα (Κλαουσούρα και Απερτούρα).
Η Εστουντιάντες προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό με τον Κάστρο, η Ροσάριο γύρισε το ματς με δύο γκολ του Άνχελ Ντι Μαρία, για να έρθει το επεισοδιακό φινάλε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα