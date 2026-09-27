Σάκης Ντοβόλης: Ποιος είναι ο νέος κιθαρίστας της Άννας Βίσση, η εμφάνιση στο ΟΑΚΑ που θύμισε Τζόνι Ντεπ

Λίγες εβδομάδες πριν από την εμφάνιση στο ΟΑΚΑ, ο μουσικός είχε προαναγγείλει τη συνεργασία του με την Άννα Βίσση, δημοσιεύοντας στα social media μία κοινή φωτογραφία του με την ίδια και τον Νίκο Καρβέλα. «Φέτος θα έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ με μία πραγματικά εξαιρετική παρέα. Νιώθω ευλογημένος που είμαι μέλος της ομάδας» έγραψε.Ο Σάκης Ντόβολης με καταγωγή από την Κοζάνη, είναι κιθαρίστας και τραγουδιστής με πορεία στη blues και rock μουσική. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει προσωπική δισκογραφική δραστηριότητα, ενώ έχει συμμετάσχει σε μουσικά σχήματα και διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Το 2014, έπειτα από συμμετοχές σε διαφορετικά συγκροτήματα, δημιούργησε το προσωπικό του project, το SD Power Trio, μαζί με τον αδερφό του, Φώτη Ντόβολη, στο μπάσο και τον Νίκο Καλύβα στα τύμπανα. Το σχήμα κινείται στον χώρο του blues με πιο σύγχρονο ήχο και έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκά blues φεστιβάλ, μεταξύ άλλων στο Suwalki Blues Festival της Πολωνίας και στο North City Jazz & Blues Fest.Τον Νοέμβριο του 2018 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του σχήματος, «Cross The Line». Η δραστηριότητα του trio δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα. Τον Απρίλιο του 2019, το SD Power Trio εκπροσώπησε την Ελλάδα στο European Blues Challenge, που πραγματοποιήθηκε στις Αζόρες της Πορτογαλίας.Στην πορεία του, ο Σάκης Ντόβολης έχει επίσης συνδεθεί με τη blues σκηνή της Ελλάδας μέσα από συνεργασίες και κοινές εμφανίσεις με μουσικούς του χώρου. Σε συνέντευξή του στο Blues.Gr έχει αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στον Ηλία Ζάικο και τον Νίκο Ντουνούση, ενώ έχει περιγράψει και την εμφάνισή του στη σκηνή με τον Αμερικανό blues μουσικό Louisiana Red.Το 2024, το Sakis Dovolis Trio συμμετείχε μαζί με τον Νίκο Ντουνούση σε συναυλία στο Gagarin 205, στο πλαίσιο αφιερώματος στον Jimi Hendrix, ενώ στη διοργάνωση συμμετείχε και το Band of Friends του Gerry McAvoy.Ένα ακόμη σημαντικό live της πορείας του ήταν η συμμετοχή του στο Rockwave Festival του 2025, στο πλευρό του Διονύση Σαββόπουλου. Ο Σάκης Ντόβολης ήταν μεταξύ των μουσικών που πλαισίωσαν τον Διονύση Σαββόπουλο με ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα.