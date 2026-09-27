Σάκης Ντοβόλης: Ποιος είναι ο νέος κιθαρίστας της Άννας Βίσση, η εμφάνιση στο ΟΑΚΑ που θύμισε Τζόνι Ντεπ
Σάκης Ντοβόλης: Ποιος είναι ο νέος κιθαρίστας της Άννας Βίσση, η εμφάνιση στο ΟΑΚΑ που θύμισε Τζόνι Ντεπ
Ευχαριστούμε Άννα που έφερες τον Τζόνι Ντεπ στην Ελλάδα, γράφουν στα social media για τον μουσικό
Με προσθήκες στην μπάντα της εμφανίστηκε η Άννα Βίσση στη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων τον νέο κιθαρίστα της, Σάκη Ντοβόλη, που σε πολλούς θύμισε τον Τζόνι Ντεπ.
Το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια έκλεψε τις εντυπώσεις μέσα από τη sold out συναυλία της στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λίγες ημέρες πριν από το σόου, η ίδια είχε δημοσιεύσει στα social media μία φωτογραφία από τις πρόβες, καλωσορίζοντας τον νέο κιθαρίστα της. Σημειώνεται, πως ο Σάκης Ντοβόλης είναι ο αντικαταστάτης του Κάρλος Πέρεζ, ο οποίος αποχώρησε μετά το τέλος της σεζόν στο Hotel Ermou.
Κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, ο κιθαρίστας ξεχώρισε τόσο για τη σκηνική του παρουσία όσο και για την αλληλεπίδρασή του με την τραγουδίστρια, την οποία συνόδευσε σε παλαιότερες και νεότερες επιτυχίες της, μεταξύ άλλων τα «Τρελαίνομαι (Κλίμα τροπικό)», «Κόντρα», «Βατερλό» και «Αντίδοτο».
Πολλοί μάλιστα στα social media σχολίασαν το look του με μακριά μαλλιά, γυαλιά ηλίου, τατουάζ και κοσμήματα, αναφέροντας πως θύμιζε στον Τζόνι Ντεπ. «Ευχαριστούμε που έφερες τον Τζόνι Ντεπ στην Ελλάδα Άννα, όρθιες» έγραψε κάποιος στο TikTok, ενώ κάποιος άλλος σημείωσε: «Πήγες ΟΑΚΑ να δεις την Άννα αλλά τελικά βλέπεις τον Τζόνι Ντεπ να παίζει κιθάρα».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη συναυλία
Το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια έκλεψε τις εντυπώσεις μέσα από τη sold out συναυλία της στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λίγες ημέρες πριν από το σόου, η ίδια είχε δημοσιεύσει στα social media μία φωτογραφία από τις πρόβες, καλωσορίζοντας τον νέο κιθαρίστα της. Σημειώνεται, πως ο Σάκης Ντοβόλης είναι ο αντικαταστάτης του Κάρλος Πέρεζ, ο οποίος αποχώρησε μετά το τέλος της σεζόν στο Hotel Ermou.
Κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, ο κιθαρίστας ξεχώρισε τόσο για τη σκηνική του παρουσία όσο και για την αλληλεπίδρασή του με την τραγουδίστρια, την οποία συνόδευσε σε παλαιότερες και νεότερες επιτυχίες της, μεταξύ άλλων τα «Τρελαίνομαι (Κλίμα τροπικό)», «Κόντρα», «Βατερλό» και «Αντίδοτο».
Πολλοί μάλιστα στα social media σχολίασαν το look του με μακριά μαλλιά, γυαλιά ηλίου, τατουάζ και κοσμήματα, αναφέροντας πως θύμιζε στον Τζόνι Ντεπ. «Ευχαριστούμε που έφερες τον Τζόνι Ντεπ στην Ελλάδα Άννα, όρθιες» έγραψε κάποιος στο TikTok, ενώ κάποιος άλλος σημείωσε: «Πήγες ΟΑΚΑ να δεις την Άννα αλλά τελικά βλέπεις τον Τζόνι Ντεπ να παίζει κιθάρα».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη συναυλία
@mairytale09
Εντάξει έσκισε στο ΟΑΚΑ αλλά και τον Johnny??😂😂 #foryoupage❤️❤️ #tiktokgreece #fyp #anna @annavissiofficial♬ πρωτότυπος ήχος - Maria_maria
Λίγες εβδομάδες πριν από την εμφάνιση στο ΟΑΚΑ, ο μουσικός είχε προαναγγείλει τη συνεργασία του με την Άννα Βίσση, δημοσιεύοντας στα social media μία κοινή φωτογραφία του με την ίδια και τον Νίκο Καρβέλα. «Φέτος θα έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ με μία πραγματικά εξαιρετική παρέα. Νιώθω ευλογημένος που είμαι μέλος της ομάδας» έγραψε.
Ποιος είναι ο Σάκης Ντοβόλης
Ο Σάκης Ντόβολης με καταγωγή από την Κοζάνη, είναι κιθαρίστας και τραγουδιστής με πορεία στη blues και rock μουσική. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει προσωπική δισκογραφική δραστηριότητα, ενώ έχει συμμετάσχει σε μουσικά σχήματα και διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το 2014, έπειτα από συμμετοχές σε διαφορετικά συγκροτήματα, δημιούργησε το προσωπικό του project, το SD Power Trio, μαζί με τον αδερφό του, Φώτη Ντόβολη, στο μπάσο και τον Νίκο Καλύβα στα τύμπανα. Το σχήμα κινείται στον χώρο του blues με πιο σύγχρονο ήχο και έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκά blues φεστιβάλ, μεταξύ άλλων στο Suwalki Blues Festival της Πολωνίας και στο North City Jazz & Blues Fest.
Τον Νοέμβριο του 2018 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του σχήματος, «Cross The Line». Η δραστηριότητα του trio δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα. Τον Απρίλιο του 2019, το SD Power Trio εκπροσώπησε την Ελλάδα στο European Blues Challenge, που πραγματοποιήθηκε στις Αζόρες της Πορτογαλίας.
Στην πορεία του, ο Σάκης Ντόβολης έχει επίσης συνδεθεί με τη blues σκηνή της Ελλάδας μέσα από συνεργασίες και κοινές εμφανίσεις με μουσικούς του χώρου. Σε συνέντευξή του στο Blues.Gr έχει αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στον Ηλία Ζάικο και τον Νίκο Ντουνούση, ενώ έχει περιγράψει και την εμφάνισή του στη σκηνή με τον Αμερικανό blues μουσικό Louisiana Red.
Το 2024, το Sakis Dovolis Trio συμμετείχε μαζί με τον Νίκο Ντουνούση σε συναυλία στο Gagarin 205, στο πλαίσιο αφιερώματος στον Jimi Hendrix, ενώ στη διοργάνωση συμμετείχε και το Band of Friends του Gerry McAvoy.
Ένα ακόμη σημαντικό live της πορείας του ήταν η συμμετοχή του στο Rockwave Festival του 2025, στο πλευρό του Διονύση Σαββόπουλου. Ο Σάκης Ντόβολης ήταν μεταξύ των μουσικών που πλαισίωσαν τον Διονύση Σαββόπουλο με ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα.
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