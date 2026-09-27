Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Γερμανία-Ελλάδα και τον τελικό Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ για το Stoiximan Super Cup

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

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Tο μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία για το Nations League και ο τελικός του Stoiximan Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το σπουδαίο διπλό (1-2) στο Βελιγράδι επί της Σερβίας, έχει και πάλι εκτός έδρας ματς κόντρα στο πανίσχυρο σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ και θέλει να φύγει από το Άουγκσμπουργκ με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 21:45 και θα μεταδοθεί τόσο από τον Alpha όσο και από το Novasports Start.Παράλληλα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα τον ΠΑΟΚ στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στις 20:00, για τον τελικό του Stoiximan Super Cup. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.Θυμίζουμε ότι οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να διευρύνουν το σερί τους, καθώς πηγαίνουν στον πέμπτο συνεχόμενο τελικό του εν λόγω θεσμού, ενώ από την άλλη οι Θεσσαλονικείς ετοιμάζονται να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας εποχής τους και το πρώτο τρόπαιο από το μακρινό 1999.09:30: Magenta Sport 4 | Μπόκα Τζούνιορς – RSSB Τάιγκερς (FIBA Intercontinental Cup 2026, Μικρός Τελικός)10:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού12:00: Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη12:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού13:30: Magenta Sport 4 | Ρίτας Βίλνιους – G League Γιουνάιτεντ (FIBA Intercontinental Cup 2026, Τελικός)14:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού16:00: Novasports Prime | Λιθουανία – Αζερμπαϊτζάν (UEFA Nations League)