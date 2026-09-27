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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Γερμανία-Ελλάδα και τον τελικό Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ για το Stoiximan Super Cup
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Γερμανία-Ελλάδα και τον τελικό Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ για το Stoiximan Super Cup
Γεμάτο το πρόγραμμα και σήμερα με αγώνες για το Nations League και όχι μόνο
Tο μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία για το Nations League και ο τελικός του Stoiximan Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το σπουδαίο διπλό (1-2) στο Βελιγράδι επί της Σερβίας, έχει και πάλι εκτός έδρας ματς κόντρα στο πανίσχυρο σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ και θέλει να φύγει από το Άουγκσμπουργκ με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 21:45 και θα μεταδοθεί τόσο από τον Alpha όσο και από το Novasports Start.
Παράλληλα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα τον ΠΑΟΚ στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στις 20:00, για τον τελικό του Stoiximan Super Cup. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Θυμίζουμε ότι οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να διευρύνουν το σερί τους, καθώς πηγαίνουν στον πέμπτο συνεχόμενο τελικό του εν λόγω θεσμού, ενώ από την άλλη οι Θεσσαλονικείς ετοιμάζονται να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας εποχής τους και το πρώτο τρόπαιο από το μακρινό 1999.
09:30: Magenta Sport 4 | Μπόκα Τζούνιορς – RSSB Τάιγκερς (FIBA Intercontinental Cup 2026, Μικρός Τελικός)
10:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού
12:00: Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη
12:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού
13:30: Magenta Sport 4 | Ρίτας Βίλνιους – G League Γιουνάιτεντ (FIBA Intercontinental Cup 2026, Τελικός)
14:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού
16:00: Novasports Prime | Λιθουανία – Αζερμπαϊτζάν (UEFA Nations League)
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το σπουδαίο διπλό (1-2) στο Βελιγράδι επί της Σερβίας, έχει και πάλι εκτός έδρας ματς κόντρα στο πανίσχυρο σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ και θέλει να φύγει από το Άουγκσμπουργκ με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 21:45 και θα μεταδοθεί τόσο από τον Alpha όσο και από το Novasports Start.
Παράλληλα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα τον ΠΑΟΚ στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στις 20:00, για τον τελικό του Stoiximan Super Cup. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Θυμίζουμε ότι οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να διευρύνουν το σερί τους, καθώς πηγαίνουν στον πέμπτο συνεχόμενο τελικό του εν λόγω θεσμού, ενώ από την άλλη οι Θεσσαλονικείς ετοιμάζονται να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας εποχής τους και το πρώτο τρόπαιο από το μακρινό 1999.
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμεραΑναλυτικά οι σημερινές αθλητικές μεταδόσεις:
09:30: Magenta Sport 4 | Μπόκα Τζούνιορς – RSSB Τάιγκερς (FIBA Intercontinental Cup 2026, Μικρός Τελικός)
10:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού
12:00: Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη
12:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού
13:30: Magenta Sport 4 | Ρίτας Βίλνιους – G League Γιουνάιτεντ (FIBA Intercontinental Cup 2026, Τελικός)
14:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού
16:00: Novasports Prime | Λιθουανία – Αζερμπαϊτζάν (UEFA Nations League)
16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ Β (Superbet League 2)
16:00: Superbet YouTube Channel | Πανιώνιος – Ζάκυνθος (Superbet League 2)
18:00: Magenta Sport 5 | Μπαχτσεσεχίρ – Φενέρμπαχτσε (Turkish Basketball Super League)
18:15: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Β (Superbet League 2)
19:00: Novasports Start | Αυστρία – Κόσοβο (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 4HD | Γιβραλτάρ – Ανδόρα (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 3HD | Δανία – Ουαλία (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 2HD | Σερβία – Ολλανδία (UEFA Nations League)
19:00: ALPHA | Σερβία – Ολλανδία (UEFA Nations League)
20:00: Magenta Sport 4 | Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα (ACB Liga Endesa)
20:00: ΣΚΑΪ | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Stoiximan Super Cup, Τελικός)
20:30: Magenta Sport 6 | Αναντολού Εφές – Μπεσίκτας (Turkish Basketball Super League)
21:00: Magenta Sport 5 | WNBA Playoffs 2026 (1ος Γύρος, 1ος Αγώνας)
21:45: Novasports 2HD | Ισραήλ – Ιρλανδία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 1HD | Νορβηγία – Πορτογαλία (UEFA Nations League)
21:45: ALPHA / Novasports Start | Γερμανία – Ελλάδα (UEFA Nations League)
16:00: Superbet YouTube Channel | Πανιώνιος – Ζάκυνθος (Superbet League 2)
18:00: Magenta Sport 5 | Μπαχτσεσεχίρ – Φενέρμπαχτσε (Turkish Basketball Super League)
18:15: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Β (Superbet League 2)
19:00: Novasports Start | Αυστρία – Κόσοβο (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 4HD | Γιβραλτάρ – Ανδόρα (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 3HD | Δανία – Ουαλία (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 2HD | Σερβία – Ολλανδία (UEFA Nations League)
19:00: ALPHA | Σερβία – Ολλανδία (UEFA Nations League)
20:00: Magenta Sport 4 | Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα (ACB Liga Endesa)
20:00: ΣΚΑΪ | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Stoiximan Super Cup, Τελικός)
20:30: Magenta Sport 6 | Αναντολού Εφές – Μπεσίκτας (Turkish Basketball Super League)
21:00: Magenta Sport 5 | WNBA Playoffs 2026 (1ος Γύρος, 1ος Αγώνας)
21:45: Novasports 2HD | Ισραήλ – Ιρλανδία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 1HD | Νορβηγία – Πορτογαλία (UEFA Nations League)
21:45: ALPHA / Novasports Start | Γερμανία – Ελλάδα (UEFA Nations League)
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