Σκληρή κριτική των αγγλικών ΜΜΕ στον Τούχελ για την άμυνα μετά την ήττα από την Ισπανία
Σκληρή κριτική των αγγλικών ΜΜΕ στον Τούχελ για την άμυνα μετά την ήττα από την Ισπανία
Στα γκολ που δέχθηκε η Αγγλία και στην ανατροπή της Ισπανίας στέκονται τα ΜΜΕ στη χώρα, με τον Τούχελ να είναι στην πρώτη γραμμή της κριτικής
Η νίκη της Ισπανίας με 3-2 μέσα στο Γουέμπλεϊ για το Nations League δεν ήταν δυνατόν να περάσει έτσι από τα αγγλικά ΜΜΕ.
Ειδικά από την στιγμή, που η Αγγλία γύρισε το παιχνίδι και προηγήθηκε 2-1. Δεν κατάφερε, ωστόσο, να κρατήσει το προβάδισμα αλλά ούτε καν να μην ηττηθεί, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές να πετυχαίνουν την εκτός έδρας νίκη.
Ο Τόμας Τούχελ είναι, όπως είναι φυσικό, στην πρώτη γραμμή της κριτικής. Ο Γερμανός τεχνικός της εθνικής Αγγλίας και η αμυντική προσέγγιση των παικτών του.
«Η Αγγλία πέταξε το προβάδισμα με εμφάνιση ανάξια αμυντικά που δεν ταιριάζει σε τοπ ομάδα» γράφει χαρακτηριστικά η Telegraph.
«Ο Τούχελ θα πρέπει να νιώθει πίεση με την έκθεση που είχε η άμυνα, θα πρέπει να πείσει τους Άγγλους οπαδούς» προσθέτει η Daily Mail.
«Δείτε τη νέα κατάρρευση της Αγγλίας μετά το 55', που δεν έχει σχέση με άλλη κατάρρευση της Αγγλίας μετά το 55'» τονίζει δηκτικά ο Guardian.
Ειδικά από την στιγμή, που η Αγγλία γύρισε το παιχνίδι και προηγήθηκε 2-1. Δεν κατάφερε, ωστόσο, να κρατήσει το προβάδισμα αλλά ούτε καν να μην ηττηθεί, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές να πετυχαίνουν την εκτός έδρας νίκη.
Ο Τόμας Τούχελ είναι, όπως είναι φυσικό, στην πρώτη γραμμή της κριτικής. Ο Γερμανός τεχνικός της εθνικής Αγγλίας και η αμυντική προσέγγιση των παικτών του.
«Η Αγγλία πέταξε το προβάδισμα με εμφάνιση ανάξια αμυντικά που δεν ταιριάζει σε τοπ ομάδα» γράφει χαρακτηριστικά η Telegraph.
«Ο Τούχελ θα πρέπει να νιώθει πίεση με την έκθεση που είχε η άμυνα, θα πρέπει να πείσει τους Άγγλους οπαδούς» προσθέτει η Daily Mail.
«Δείτε τη νέα κατάρρευση της Αγγλίας μετά το 55', που δεν έχει σχέση με άλλη κατάρρευση της Αγγλίας μετά το 55'» τονίζει δηκτικά ο Guardian.
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