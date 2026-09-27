Σκληρή κριτική των αγγλικών ΜΜΕ στον Τούχελ για την άμυνα μετά την ήττα από την Ισπανία

Στα γκολ που δέχθηκε η Αγγλία και στην ανατροπή της Ισπανίας στέκονται τα ΜΜΕ στη χώρα, με τον Τούχελ να είναι στην πρώτη γραμμή της κριτικής