Euroleague: Τι ισχύει με την πρόταση του ΝΒΑ και η ρήτρα εμπιστευτικότητας

Αν και η πρόταση του NBA Europe βρίσκεται στα χέρια της Euroleague εδώ και μερικές εβδομάδες, μόλις το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να σπάει η ρήτρα εμπιστευτικότητας που υπέγραψαν οι 13 εταίροι