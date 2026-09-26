Παναθηναϊκός: Ενοχλήσεις στον προσαγωγό ο Ερνανγκόμεθ
SPORTS
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ Παναθηναϊκός τραυματισμός Super Cup ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός: Ενοχλήσεις στον προσαγωγό ο Ερνανγκόμεθ

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις

Παναθηναϊκός: Ενοχλήσεις στον προσαγωγό ο Ερνανγκόμεθ
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του Stoiximan Super Cup και έτσι δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και την Κυριακή (27/9) θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, έτσι ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού που αντιμετωπίζει.

Ο Ισπανός φόργουορντ  μέτρησε 10 πόντους με 2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία θα αναμετρηθεί στον τελικό με τον Ολυμπιακό.

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