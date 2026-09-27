Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν χάλασε χατίρι σε δύο μικρές θαυμάστριές του και φωτογραφήθηκε μαζί τους, δείτε βίντεο
SPORTS
Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν χάλασε χατίρι σε δύο μικρές θαυμάστριές του και φωτογραφήθηκε μαζί τους, δείτε βίντεο

Ο Πορτογάλος σταρ παρά τις κινήσεις των ανδρών ασφαλείας, ζήτησε να περάσουν οι δύο μικρές θαυμάστριες για να βγουν μαζί φωτογραφία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν χάλασε χατίρι σε δύο μικρές θαυμάστριές του και φωτογραφήθηκε μαζί τους, δείτε βίντεο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πραγματικότητα το όνειρο δύο μικρών θαυμαστριών του. 

Ο Πορτογάλος σταρ δεν τους χάλασε το χατίρι και έβγαλε φωτογραφία μαζί τους παρά τις κινήσεις των ανδρών ασφαλείας που προσπάθησαν να τις εμποδίσουν. 

Τα δύο κοριτσάκια περίμεναν την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας μαζί με τον πατέρα τους. Όταν προσπάθησαν να πλησιάσουν, οι άνδρες ασφαλείας έκαναν τις κινήσεις προκειμένου να μείνουν σε απόσταση από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. 

Ο 41χρονος σούπερ σταρ, ωστόσο, όταν αντιλήφθηκε το γεγονός πήγε κοντά και τους ζήτησε να τις αφήσουν να βγουν φωτογραφία μαζί τους. Τα κοριτσάκια φορούσαν φυσικά τη φανέλα του Ρονάλντο με την εθνική Πορτογαλίας και αυτή θα είναι μια ημέρα που σίγουρα δε θα ξεχάσουν ποτέ. 

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