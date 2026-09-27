Οι Έλληνες φίλαθλοι έκαναν κατάληψη στην κεντρική πλατεία του Άουγκσμπουργκ, βίντεο και φωτογραφίες
Οι Έλληνες φίλαθλοι έκαναν κατάληψη στην κεντρική πλατεία του Άουγκσμπουργκ, βίντεο και φωτογραφίες
Έχουν διατεθεί επίσημα 2.500 εισιτήρια σε Έλληνες φιλάθλους για το σημερινό παιχνίδι με τη Γερμανία αλλά στο γήπεδο υπολογίζεται πως θα βρεθούν 6.000
Ελλάδα θύμισε η κεντρική πλατεία του Άουγκσμπουργκ λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα της Εθνικής ομάδας με τη Γερμανία σήμερα (27/9, 21:45) για τη 2η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League.
Οι Έλληνες φίλαθλοι βρέθηκαν στο κεντρικότερο σημείο της πόλης που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση και έδωσαν φυσικά γαλανόλευκο χρώμα.
Με συνθήματα, κασκόλ και σημαίες έκαναν κατάληψη στην κεντρική πλατεία του Άουγκσμπουργκ. Επίσημα έχουν διατεθεί σε Έλληνες φιλάθλους 2.500 εισιτήρια για την αναμέτρηση.
Παρόλα αυτά, στις εξέδρες αναμένεται να βρεθούν 6.000 Έλληνες.
Οι Έλληνες φίλαθλοι βρέθηκαν στο κεντρικότερο σημείο της πόλης που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση και έδωσαν φυσικά γαλανόλευκο χρώμα.
Με συνθήματα, κασκόλ και σημαίες έκαναν κατάληψη στην κεντρική πλατεία του Άουγκσμπουργκ. Επίσημα έχουν διατεθεί σε Έλληνες φιλάθλους 2.500 εισιτήρια για την αναμέτρηση.
Παρόλα αυτά, στις εξέδρες αναμένεται να βρεθούν 6.000 Έλληνες.
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