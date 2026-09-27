Γκερντ Σέκλερ: Ο ποδοσφαιρόφιλος ξεναγός από το Άουγκσμπουργκ
Γκερντ Σέκλερ: Ο ποδοσφαιρόφιλος ξεναγός από το Άουγκσμπουργκ
Ο άνθρωπος που υποδέχεται τους οπαδούς όλων των ομάδων που φιλοξενούνται στην βαυαρική πόλη, μιλά στο protothema.gr για τον αγώνα Γερμανία-Ελλάδα
Αν τον συναντήσεις χωρίς να ξέρεις κάτι για το ποιόν του θα τον περάσεις για κάποιον γερασμένο Γερμανό ροκά που απλά απολαμβάνει τη ζωή.
Ο Γκέρχαρντ (Γκερντ) Σέκλερ είναι όλα τα παραπάνω, αλλά και κάτι ακόμη… Είναι ο άτυπος πρόεδρος του «Augsburg calling» του συλλόγου που είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός σύνδεσμος φίλων της τοπικής ομάδας, αλλά ένας οργανισμός που λειτουργεί ως ο καλύτερος promoter της πόλης.
Κάθε Κυριακή όταν η FCA (Football Club Augsburg) φιλοξενεί μια ομάδα ο Γκερντ και οι συνοδοιπόροι του αναλαμβάνουν να τους ξεναγήσουν στο ιστορικό κέντρο της πόλης προκειμένου να έχουν μια πλήρη εικόνα για το που βρίσκονται… Κι αυτό το κάνουν απλά από αγάπη για την πόλη τους και τον σύλλογο τους, χωρίς να έχουν κάποιο οικονομικό όφελος.
Έτσι η γερμανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου τους ανέθεσε να κάνουν το ίδιο και με τους φιλάθλους (Γερμανούς και Έλληνες) που ήρθαν στην πόλη με αφορμή τον σημερινό (27/9, 21:45) αγώνα για το Nations League.
Κι αν κάποιος αναρωτηθεί «μα τι μπορεί να έχει το Άουγκσμπουργκ που να προκαλεί το ενδιαφέρον;», η απάντηση είναι «πολλά». Γιατί πολύ απλά είναι η δεύτερη αρχαιότερη πόλη της Γερμανίας μετά το Τρίερ, έχοντας ιδρυθεί το 15 π.χ από τις ρωμαϊκές λεγεώνες.
Το πρώτο της όνομα ήταν Augusta Vindelicorum προς τιμήν του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου, αλλά και τους Βινδελίκους μια τοπική φυλή, ωστόσο καθιερώθηκε το Άουγκσμπουργκ που σημαίνει η «Η πόλη του Αυγούστου».
Σ’ αυτήν την πόλη λοιπόν, όπου στα περίχωρα της οι γερμανικές φυλές για πρώτη φορά ενώθηκαν και πέτυχαν μια μεγάλη νίκη κόντρα στους Ούννους, η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου θα διεκδικήσει την πρώτη της νίκη.
«Θα κερδίσουμε 2-1», προέβλεψε ο Σέκλερ, «θα νικήσει 3-2 η Ελλάδα», απάντησε ο Ραφαήλ Δημουλάς (γιος του Έλληνα δημοσιογράφου Δημήτρη Δημουλά που ονειρεύεται να γίνει τερμαστοφύλακας και μας βοήθησε με τη μετάφραση) με τους δύο τους να μας… μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί και στη γερμανική πλευρά εν όψει του σπουδαίου αγώνα.
«Δεν έχουν διεξαχθεί πάρα πολλοί αγώνες της Εθνικής εδώ στην πόλη μας, οπότε όλοι το περιμένουμε με ανυπομονησία και είμαστε πολύ χαρούμενοι», είπε αρχικά ο Σέκλερ με το προηγούμενο ματς (φιλικό παιχνίδι) να έχει διεξαχθεί πριν από 10 χρόνια και το τελευταίο επίσημο πολλά περισσότερα.
Ο Γκέρχαρντ (Γκερντ) Σέκλερ είναι όλα τα παραπάνω, αλλά και κάτι ακόμη… Είναι ο άτυπος πρόεδρος του «Augsburg calling» του συλλόγου που είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός σύνδεσμος φίλων της τοπικής ομάδας, αλλά ένας οργανισμός που λειτουργεί ως ο καλύτερος promoter της πόλης.
Κάθε Κυριακή όταν η FCA (Football Club Augsburg) φιλοξενεί μια ομάδα ο Γκερντ και οι συνοδοιπόροι του αναλαμβάνουν να τους ξεναγήσουν στο ιστορικό κέντρο της πόλης προκειμένου να έχουν μια πλήρη εικόνα για το που βρίσκονται… Κι αυτό το κάνουν απλά από αγάπη για την πόλη τους και τον σύλλογο τους, χωρίς να έχουν κάποιο οικονομικό όφελος.
Έτσι η γερμανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου τους ανέθεσε να κάνουν το ίδιο και με τους φιλάθλους (Γερμανούς και Έλληνες) που ήρθαν στην πόλη με αφορμή τον σημερινό (27/9, 21:45) αγώνα για το Nations League.
Κι αν κάποιος αναρωτηθεί «μα τι μπορεί να έχει το Άουγκσμπουργκ που να προκαλεί το ενδιαφέρον;», η απάντηση είναι «πολλά». Γιατί πολύ απλά είναι η δεύτερη αρχαιότερη πόλη της Γερμανίας μετά το Τρίερ, έχοντας ιδρυθεί το 15 π.χ από τις ρωμαϊκές λεγεώνες.
Το πρώτο της όνομα ήταν Augusta Vindelicorum προς τιμήν του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου, αλλά και τους Βινδελίκους μια τοπική φυλή, ωστόσο καθιερώθηκε το Άουγκσμπουργκ που σημαίνει η «Η πόλη του Αυγούστου».
Σ’ αυτήν την πόλη λοιπόν, όπου στα περίχωρα της οι γερμανικές φυλές για πρώτη φορά ενώθηκαν και πέτυχαν μια μεγάλη νίκη κόντρα στους Ούννους, η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου θα διεκδικήσει την πρώτη της νίκη.
«Θα κερδίσουμε 2-1», προέβλεψε ο Σέκλερ, «θα νικήσει 3-2 η Ελλάδα», απάντησε ο Ραφαήλ Δημουλάς (γιος του Έλληνα δημοσιογράφου Δημήτρη Δημουλά που ονειρεύεται να γίνει τερμαστοφύλακας και μας βοήθησε με τη μετάφραση) με τους δύο τους να μας… μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί και στη γερμανική πλευρά εν όψει του σπουδαίου αγώνα.
«Δεν έχουν διεξαχθεί πάρα πολλοί αγώνες της Εθνικής εδώ στην πόλη μας, οπότε όλοι το περιμένουμε με ανυπομονησία και είμαστε πολύ χαρούμενοι», είπε αρχικά ο Σέκλερ με το προηγούμενο ματς (φιλικό παιχνίδι) να έχει διεξαχθεί πριν από 10 χρόνια και το τελευταίο επίσημο πολλά περισσότερα.
-Η εθνική Γερμανίας κάνει ένα νέο ξεκίνημα με τον Γιούργκεν Κλοπ, έφερε 1-1 με την Ολλανδία στην πρεμιέρα της ενώ η Ελλάδα κέρδισε 2-1 στη Σερβία. Τι βλέπεις γενικά για το παιχνίδι;
«Πιστεύω ότι θα γίνει ένα συναρπαστικό παιχνίδι και είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα θα δείξει τον καλύτερο της εαυτό και θεωρώ ισάξιες τις δύο ομάδες».
-Από τους Έλληνες παίκτες, ποιος είναι αυτός που ξεχωρίζει;
«Δεν ξέρω….
-Ούτε τον Καρέτσα, ούτε τον Κωνσταντέλια;
«Τον Κωνσταντέλια ναι. Αλλά δυστυχώς είναι τραυματισμένος».
- Το γεγονός είναι ότι θα υπάρχουν πολλοί Έλληνες, πολλοί περισσότεροι από τα επίσημα εισιτήρια που έχουν δοθεί, δίνει ένα διαφορετικό ενδιαφέρον για εσένα;
«Δεν είναι πρώτη φορά που θα βρεθούν τόσοι πολλοί οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας στο γήπεδο γιατί η Άουγκσμπουργκ έχει παίξει στην Ευρώπη και έχουν έρθει εδώ οπαδοί της Παρτίζαν ή της Λίβερπουλ αλλά και ομάδες όπως η Σάλκε φέρνουν πολύ κόσμο.
Φυσικά ξέρω ότι οι Έλληνες είναι πολύ φανατικοί και χαίρομαι που θα τους δω στις κερκίδες του γηπέδου»
- Ποια είναι η πρόβλεψη για το τελικό σκορ;
«Θα κερδίσει 2-1 η Γερμανία».
-Εσύ Ραφαήλ τι προβλέπεις;
«Εγώ προβλέπω 3-2 η Ελλάδα…»
«Εγώ όταν πρόκειται για την FC Άουγκσμπουργκ πάντα λέω 7-0, γιατί ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1907, αλλά τώρα πιστεύω ότι θα νικήσει 2-1 η Γερμανία».
«Πιστεύω ότι θα γίνει ένα συναρπαστικό παιχνίδι και είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα θα δείξει τον καλύτερο της εαυτό και θεωρώ ισάξιες τις δύο ομάδες».
-Από τους Έλληνες παίκτες, ποιος είναι αυτός που ξεχωρίζει;
«Δεν ξέρω….
-Ούτε τον Καρέτσα, ούτε τον Κωνσταντέλια;
«Τον Κωνσταντέλια ναι. Αλλά δυστυχώς είναι τραυματισμένος».
- Το γεγονός είναι ότι θα υπάρχουν πολλοί Έλληνες, πολλοί περισσότεροι από τα επίσημα εισιτήρια που έχουν δοθεί, δίνει ένα διαφορετικό ενδιαφέρον για εσένα;
«Δεν είναι πρώτη φορά που θα βρεθούν τόσοι πολλοί οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας στο γήπεδο γιατί η Άουγκσμπουργκ έχει παίξει στην Ευρώπη και έχουν έρθει εδώ οπαδοί της Παρτίζαν ή της Λίβερπουλ αλλά και ομάδες όπως η Σάλκε φέρνουν πολύ κόσμο.
Φυσικά ξέρω ότι οι Έλληνες είναι πολύ φανατικοί και χαίρομαι που θα τους δω στις κερκίδες του γηπέδου»
- Ποια είναι η πρόβλεψη για το τελικό σκορ;
«Θα κερδίσει 2-1 η Γερμανία».
-Εσύ Ραφαήλ τι προβλέπεις;
«Εγώ προβλέπω 3-2 η Ελλάδα…»
«Εγώ όταν πρόκειται για την FC Άουγκσμπουργκ πάντα λέω 7-0, γιατί ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1907, αλλά τώρα πιστεύω ότι θα νικήσει 2-1 η Γερμανία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα