Γκερντ Σέκλερ: Ο ποδοσφαιρόφιλος ξεναγός από το Άουγκσμπουργκ

-Η εθνική Γερμανίας κάνει ένα νέο ξεκίνημα με τον Γιούργκεν Κλοπ, έφερε 1-1 με την Ολλανδία στην πρεμιέρα της ενώ η Ελλάδα κέρδισε 2-1 στη Σερβία. Τι βλέπεις γενικά για το παιχνίδι;«Πιστεύω ότι θα γίνει ένα συναρπαστικό παιχνίδι και είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα θα δείξει τον καλύτερο της εαυτό και θεωρώ ισάξιες τις δύο ομάδες».-Από τους Έλληνες παίκτες, ποιος είναι αυτός που ξεχωρίζει;«Δεν ξέρω….-Ούτε τον Καρέτσα, ούτε τον Κωνσταντέλια;«Τον Κωνσταντέλια ναι. Αλλά δυστυχώς είναι τραυματισμένος».- Το γεγονός είναι ότι θα υπάρχουν πολλοί Έλληνες, πολλοί περισσότεροι από τα επίσημα εισιτήρια που έχουν δοθεί, δίνει ένα διαφορετικό ενδιαφέρον για εσένα;«Δεν είναι πρώτη φορά που θα βρεθούν τόσοι πολλοί οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας στο γήπεδο γιατί η Άουγκσμπουργκ έχει παίξει στην Ευρώπη και έχουν έρθει εδώ οπαδοί της Παρτίζαν ή της Λίβερπουλ αλλά και ομάδες όπως η Σάλκε φέρνουν πολύ κόσμο.Φυσικά ξέρω ότι οι Έλληνες είναι πολύ φανατικοί και χαίρομαι που θα τους δω στις κερκίδες του γηπέδου»- Ποια είναι η πρόβλεψη για το τελικό σκορ;«Θα κερδίσει 2-1 η Γερμανία».-Εσύ Ραφαήλ τι προβλέπεις;«Εγώ προβλέπω 3-2 η Ελλάδα…»«Εγώ όταν πρόκειται για την FC Άουγκσμπουργκ πάντα λέω 7-0, γιατί ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1907, αλλά τώρα πιστεύω ότι θα νικήσει 2-1 η Γερμανία».