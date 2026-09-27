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Φρίκη στην Εύβοια: Πυροβόλησαν αδέσποτη γάτα στο κεφάλι
Φρίκη στην Εύβοια: Πυροβόλησαν αδέσποτη γάτα στο κεφάλι
Η γάτα εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη έξω από σπίτι, ενώ οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση -Το ζώο έχασε την όρασή του
Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου με θύμα αδέσποτη γάτα καταγγέλθηκε το Σάββατο (26/9) στο Αστυνομικό Τμήμα Ερέτριας, στην Εύβοια.
Σύμφωνα με την καταγγελία γυναίκας που κατοικεί στην περιοχή, η ίδια εντόπισε έξω από το σπίτι της μία αδέσποτη γάτα με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.
Βλέποντας την κατάσταση του ζώου, το μετέφερε σε κτηνιατρική κλινική προκειμένου να του παρασχεθεί άμεσα η απαραίτητη περίθαλψη.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στις Αρχές, από την κτηνιατρική εξέταση διαπιστώθηκε ότι η γάτα είχε δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι. Ο τραυματισμός ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, με αποτέλεσμα το ζώο να χάσει την όρασή του, σύμφωνα με το Evima.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού και να εντοπιστεί ο υπεύθυνος.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό βίας σε βάρος ανυπεράσπιστου ζώου.
Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.
Σύμφωνα με την καταγγελία γυναίκας που κατοικεί στην περιοχή, η ίδια εντόπισε έξω από το σπίτι της μία αδέσποτη γάτα με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.
Βλέποντας την κατάσταση του ζώου, το μετέφερε σε κτηνιατρική κλινική προκειμένου να του παρασχεθεί άμεσα η απαραίτητη περίθαλψη.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στις Αρχές, από την κτηνιατρική εξέταση διαπιστώθηκε ότι η γάτα είχε δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι. Ο τραυματισμός ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, με αποτέλεσμα το ζώο να χάσει την όρασή του, σύμφωνα με το Evima.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού και να εντοπιστεί ο υπεύθυνος.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό βίας σε βάρος ανυπεράσπιστου ζώου.
Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.
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