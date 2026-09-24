Τζόκοβιτς: Στην Stark Arena για τον αγώνα του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στη Ζαλγκίρις, δείτε βίντεο
SPORTS
Νόβακ Τζόκοβιτς Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις

Τζόκοβιτς: Στην Stark Arena για τον αγώνα του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στη Ζαλγκίρις, δείτε βίντεο

Ο Σέρβος τενίστας βρέθηκε στον εναρκτήριο αγώνα της αγαπημένης του ομάδας στη φετινή ΕuroLeague με αντίπαλο τη Ζαλγκίρις

Τζόκοβιτς: Στην Stark Arena για τον αγώνα του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στη Ζαλγκίρις, δείτε βίντεο
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι φίλος του Ερυθρού Αστέρα και σχεδόν κάθε σεζόν παρακολουθεί τα παιχνίδια της ομάδας μπάσκετ στην ΕυroLeague. Παρά το απαιτητικό του πρόγραμμα ο σπουδαίος τενίστας ξέκλεψε χρόνο και έδωσε το «παρών» στις κερκίδες της Stark Arena, έτσι ώστε να παρακολουθήσει τον αγώνα με αντίπαλο τη Ζαλγκίρις.

Φυσικά κατά την είσοδό του στα court seats οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου τον αποθέωσαν, με τον ίδιο να χαμογελά και να ανταποδίδει το χειροκρότημα, βγάζοντας παράλληλα φωτογραφίες με μικρούς και μεγάλους.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

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