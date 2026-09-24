Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Τζόκοβιτς: Στην Stark Arena για τον αγώνα του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στη Ζαλγκίρις, δείτε βίντεο
Τζόκοβιτς: Στην Stark Arena για τον αγώνα του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στη Ζαλγκίρις, δείτε βίντεο
Ο Σέρβος τενίστας βρέθηκε στον εναρκτήριο αγώνα της αγαπημένης του ομάδας στη φετινή ΕuroLeague με αντίπαλο τη Ζαλγκίρις
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι φίλος του Ερυθρού Αστέρα και σχεδόν κάθε σεζόν παρακολουθεί τα παιχνίδια της ομάδας μπάσκετ στην ΕυroLeague. Παρά το απαιτητικό του πρόγραμμα ο σπουδαίος τενίστας ξέκλεψε χρόνο και έδωσε το «παρών» στις κερκίδες της Stark Arena, έτσι ώστε να παρακολουθήσει τον αγώνα με αντίπαλο τη Ζαλγκίρις.
Φυσικά κατά την είσοδό του στα court seats οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου τον αποθέωσαν, με τον ίδιο να χαμογελά και να ανταποδίδει το χειροκρότημα, βγάζοντας παράλληλα φωτογραφίες με μικρούς και μεγάλους.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Φυσικά κατά την είσοδό του στα court seats οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου τον αποθέωσαν, με τον ίδιο να χαμογελά και να ανταποδίδει το χειροκρότημα, βγάζοντας παράλληλα φωτογραφίες με μικρούς και μεγάλους.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
The greatest of all time is here to support the team as they kick off the new @EuroLeague season! 🐐❤️🤍#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/mpU8LCXwaZ— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) September 24, 2026
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