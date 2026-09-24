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Με πρωταγωνιστές τους Βόιτμαν και Ομπστ η Μπάγερν νίκησε με 86-84 τη Χάποελ Τελ Αβίβ, δείτε βίντεο
Με πρωταγωνιστές τους Βόιτμαν και Ομπστ η Μπάγερν νίκησε με 86-84 τη Χάποελ Τελ Αβίβ, δείτε βίντεο
Η ομάδα του Μονάχου επικράτησε εκτός έδρας των Ισραηλινών στο πλαίσιο της πρεμιέρας της ΕuroLeague
Νικηφόρα ξεκίνησε την πορεία της στη φετινή ΕuroLeague η Μπάγερν Μονάχου καθώς νίκησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Βουλγαρία με 86-84. Οι τυπικά γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα το ματς κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με το υπέρ τους 21-16.
Οι Βαυαροί ξεκίνησαν με το ίδιο ρυθμό την τελευταία περίοδο, ωστόσο η Χάποελ ανέβασε στροφές και στο τέλος λίγο έλειψε να κάνει την ανατροπή. Χάρη σε εννιά σερί πόντους του Μπλέικνι η ομάδα του Τελ Αβίβ έφερε το ματς στα ίσα, όμως Βόιτμαν με τρίποντο στο τελευταίο λεπτό έκρινε ουσιαστικά το αποτέλεσμα.
Για τους νικητές οι Βόιτμαν (10 π.) και Ομπστ (19 π.) έκαναν τη διαφορά, ενώ από πλευράς Ισραηλινών ξεχώρισε με 14 πόντους ο Μίτσιτς.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-16, 39-44, 57-68, 84-86.
Στη δεύτερη περίοδο το σκηνικό άλλαξε, αφού οι Γερμανοί δυνάμωσαν την άμυνά τους και κατάφεραν να κλείσουν το ημίχρονο με το υπέρ τους 39-44. Η καλή αμυντική λειτουργία της Μπάγερν συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο, καθώς η Χάποελ έμεινε στους 57 πόντους.
What a start of the season for the @FCBBasketball guard 👀 pic.twitter.com/BV7hUXguex— EuroLeague (@EuroLeague) September 24, 2026
Οι Βαυαροί ξεκίνησαν με το ίδιο ρυθμό την τελευταία περίοδο, ωστόσο η Χάποελ ανέβασε στροφές και στο τέλος λίγο έλειψε να κάνει την ανατροπή. Χάρη σε εννιά σερί πόντους του Μπλέικνι η ομάδα του Τελ Αβίβ έφερε το ματς στα ίσα, όμως Βόιτμαν με τρίποντο στο τελευταίο λεπτό έκρινε ουσιαστικά το αποτέλεσμα.
Για τους νικητές οι Βόιτμαν (10 π.) και Ομπστ (19 π.) έκαναν τη διαφορά, ενώ από πλευράς Ισραηλινών ξεχώρισε με 14 πόντους ο Μίτσιτς.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-16, 39-44, 57-68, 84-86.
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