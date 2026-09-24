Η Μελόνι πέρασε το νόμο για το «πλαφόν» στους ξένους μαθητές και την απαγόρευση της μπούρκας στα ιταλικά σχολεία

Με βάση τους νέους κανόνες της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, οι αλλοδαποί μαθητές δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού αριθμού μαθητών μιας τάξης στα σχολεία της Ιταλίας - Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ