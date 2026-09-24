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Πήρε το θρίλερ της πρεμιέρας της Euroleague η Ντουμπάι BC, 78-77 τη Ρεάλ Μαδρίτης, βίντεο
Πήρε το θρίλερ της πρεμιέρας της Euroleague η Ντουμπάι BC, 78-77 τη Ρεάλ Μαδρίτης, βίντεο
Η Ντουμπάι BC πήρε τη ρεβάνς για την ήττα της στο Euroleague Super Cup - Μόλις 5 πόντους ο Γουόκαπ
Με το... δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη νέα EuroLeague η Ντουμπάι BC, που επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 78-77 στο «θρίλερ» της πρεμιέρας.
Η Ντουμπάι πήρε τη ρεβάνς για την ήττα της στον ημιτελικό του Euroleague Super Cup έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Μπέικον (24 πόντους). Ο Γουόκαπ έπαιξε 15.43' και είχε 5 πόντους.
Ντουμπάι BC - Ρεάλ Μαδρίτης: Η εξέλιξη του αγώνα
Παρά το ισορροπημένο ξεκίνημα των ομάδων στην αναμέτρηση, η Ντουμπάι BC πάτησε το... γκάζι στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου και μπόρεσε να πάρει μικρό προβάδισμα (15-7, 7'), μετά από συνεχόμενα καλάθια του Μπέικον (8π.)
Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε άμεση αντίδραση και... τρέχοντας επιμέρους σερί (0-9), ανάκτησε το προβάδισμα (15-16,9'). Το ξεκίνημα της 2ης περιόδου είχε πολύ γρήγορο ρυθμό με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ (23-23, 12') και να σκοράρουν αλλεπάλληλα καλάθια (33-35, 17').
Το πρώτο ημίχρονο, ολοκληρώθηκε με τους Ισπανούς να έχουν πάρει διψήφιο προβάδισμα, (35-44, 19'), ωστόσο ο Καμπενγκέλε με εύστοχο τρίποντο μείωσε στο φινάλε του πρώτου μέρος (38-44, 20').
Μετά την ανάπαυλα, η Ντουμπάι BC ξεκίνησε εξαιρετικά, ισοφαρίζοντας την αναμέτρηση στους 44 πόντους (23'), ενώ λίγο αργότερα πέρασε και μπροστά (51-48, 25'), έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μπέικον. Αμφότερες ήταν κοντά στο σκορ καθόλη τη διάρκεια της τρίτης περιόδου και έκλεισαν το δεκάλεπτο με την ομάδα των Εμιράτων να προηγείται (63-62, 30').
Η Ντουμπάι πήρε τη ρεβάνς για την ήττα της στον ημιτελικό του Euroleague Super Cup έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Μπέικον (24 πόντους). Ο Γουόκαπ έπαιξε 15.43' και είχε 5 πόντους.
DUBAI PREVAILS!!! 😳— EuroLeague (@EuroLeague) September 24, 2026
PETRUSEV WITH GAME WINNING DEFENSIVE PLAY!#RivalrySeries pic.twitter.com/UaUFeAj1q4
Dwayne Bacon too smooth with it 😮💨@dubaibasket pic.twitter.com/O6WMsQK8aO— EuroLeague (@EuroLeague) September 24, 2026
Ντουμπάι BC - Ρεάλ Μαδρίτης: Η εξέλιξη του αγώνα
Παρά το ισορροπημένο ξεκίνημα των ομάδων στην αναμέτρηση, η Ντουμπάι BC πάτησε το... γκάζι στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου και μπόρεσε να πάρει μικρό προβάδισμα (15-7, 7'), μετά από συνεχόμενα καλάθια του Μπέικον (8π.)
Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε άμεση αντίδραση και... τρέχοντας επιμέρους σερί (0-9), ανάκτησε το προβάδισμα (15-16,9'). Το ξεκίνημα της 2ης περιόδου είχε πολύ γρήγορο ρυθμό με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ (23-23, 12') και να σκοράρουν αλλεπάλληλα καλάθια (33-35, 17').
Το πρώτο ημίχρονο, ολοκληρώθηκε με τους Ισπανούς να έχουν πάρει διψήφιο προβάδισμα, (35-44, 19'), ωστόσο ο Καμπενγκέλε με εύστοχο τρίποντο μείωσε στο φινάλε του πρώτου μέρος (38-44, 20').
Μετά την ανάπαυλα, η Ντουμπάι BC ξεκίνησε εξαιρετικά, ισοφαρίζοντας την αναμέτρηση στους 44 πόντους (23'), ενώ λίγο αργότερα πέρασε και μπροστά (51-48, 25'), έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μπέικον. Αμφότερες ήταν κοντά στο σκορ καθόλη τη διάρκεια της τρίτης περιόδου και έκλεισαν το δεκάλεπτο με την ομάδα των Εμιράτων να προηγείται (63-62, 30').
Στην τέταρτη περίοδο το ματς εξελίχθηκε σε ντέρμπι, όμως η Ρεάλ μέσω της καλής κυκλοφορίας στην επίθεσή της, βρήκε σκορ και πήρε... αέρα πέντε πόντων (65-70, 35'), πέντε λεπτά πριν το φινάλε. Ο Μπέικον και ο Πετρούσεφ όμως είχαν αντίθετη άποψη, με τον Σέρβο να μειώνει στο καλάθι (70-72, 36'), ωστόσο ο Φέλις διεύρυνε ξανά την απόσταση του σκορ για τη «βασίλισσα» (70-75, 36').
Η Ντουμπάι BC αστόχησε σε συνεχόμενες επιθέσεις, χάνοντας την ευκαιρία να μειώσει περαιτέρω. Ο Καμπενγκέλε με δύο εύστοχες βολές διαμόρφωσε το (75-77), 01:23 πριν τη λήξη, ενώ λίγο αργότερα οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά, έπειτα από τρίποντο του Ράιτ (78-77, 39'). Η Ρεάλ αστόχησε στην επίθεσή της και η Ντουμπάι είχε την κατοχή, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει και να «κλειδώσει» τη νίκη.
Την τελευταία επίθεση του αγώνα είχε η Ρεάλ Μαδρίτης με 10.2 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Την ευθύνη πήρε ο Φελίς όμως δεν σκόραρε και η Ντουμπάι πήρε τη νίκη με το τελικό 78-77.
Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-44, 63-62, 78-77
Πηγή: www.gazzetta.gr
Η Ντουμπάι BC αστόχησε σε συνεχόμενες επιθέσεις, χάνοντας την ευκαιρία να μειώσει περαιτέρω. Ο Καμπενγκέλε με δύο εύστοχες βολές διαμόρφωσε το (75-77), 01:23 πριν τη λήξη, ενώ λίγο αργότερα οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά, έπειτα από τρίποντο του Ράιτ (78-77, 39'). Η Ρεάλ αστόχησε στην επίθεσή της και η Ντουμπάι είχε την κατοχή, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει και να «κλειδώσει» τη νίκη.
Την τελευταία επίθεση του αγώνα είχε η Ρεάλ Μαδρίτης με 10.2 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Την ευθύνη πήρε ο Φελίς όμως δεν σκόραρε και η Ντουμπάι πήρε τη νίκη με το τελικό 78-77.
Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-44, 63-62, 78-77
Πηγή: www.gazzetta.gr
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