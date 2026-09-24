Κοινό σύνθημα από τους οπαδούς στο Βελιγράδι: Ελλάς, Σερβία, ορθοδοξία
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Κοινό σύνθημα από τους οπαδούς στο Βελιγράδι: Ελλάς, Σερβία, ορθοδοξία

Καμμία αντίπαλοτητα στις κερκίδες του «Ράικο Μίτιτς» με τους οπαδούς της Σερβίας να ξεκινούν την αποθέωση και τους Έλληνες να ανταποδίδουν

Κοινό σύνθημα από τους οπαδούς στο Βελιγράδι: Ελλάς, Σερβία, ορθοδοξία
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Σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη του αγώνα Σερβία - Ελλάδα στην πρεμιέρα του Nations League είχαμε τρομερές εικόνες στο Βελιγράδι.

Παρά τον λίγο κόσμο που έχει βρεθεί στις κερκίδες του «Ράικο Μίτιτς» οι Σέρβοι οπαδοί άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά «Ελλάς, Ελλάς».

Δευτερόλεπτα αργότερα οι 400 περίπου Έλληνες απάντησαν φωνάζοντας «Serbia, Serbia» με όλο το γήπεδο να χειροκροτεί.

Ωστόσο είχαμε και συνέχεια καθώς Έλληνες και Σέρβοι φώναξαν μαζί «Ελλάς, Σερβία, Ορθοδοξία».
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