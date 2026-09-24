Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
ΑΕΚ: Παρουσίασε της φανέλες για τη σεζόν 2026-27 η «βασίλισσα»
ΑΕΚ: Παρουσίασε της φανέλες για τη σεζόν 2026-27 η «βασίλισσα»
Η ΑΕΚ προχώρησε στην παρουσίαση των νέων εμφανίσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη, για τη σεζόν 2026-27
Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το Ελληνικό Super Cup, όπου το Σάββατο (26/09) θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Την Πέμπτη (24/09), η «Ένωση» έκανε ένα event, στο οποίο παρουσίασε τις εμφανίσεις της για τη νέα σεζόν.
Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, παρουσίασε δύο φανέλες, με τις οποίες θα αγωνίζεται η ομάδα στη Stoiximan GBL και δύο φανέλες που θα είναι για τις υποχρεώσεις του συλλόγου στο Basketball Champions League με χορηγό την στοιχηματική εταιρία Superbet.
Την Πέμπτη (24/09), η «Ένωση» έκανε ένα event, στο οποίο παρουσίασε τις εμφανίσεις της για τη νέα σεζόν.
Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, παρουσίασε δύο φανέλες, με τις οποίες θα αγωνίζεται η ομάδα στη Stoiximan GBL και δύο φανέλες που θα είναι για τις υποχρεώσεις του συλλόγου στο Basketball Champions League με χορηγό την στοιχηματική εταιρία Superbet.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα