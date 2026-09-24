ΑΕΚ: Παρουσίασε της φανέλες για τη σεζόν 2026-27 η «βασίλισσα»
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ΑΕΚ: Παρουσίασε της φανέλες για τη σεζόν 2026-27 η «βασίλισσα»

Η ΑΕΚ προχώρησε στην παρουσίαση των νέων εμφανίσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη, για τη σεζόν 2026-27

ΑΕΚ: Παρουσίασε της φανέλες για τη σεζόν 2026-27 η «βασίλισσα»
Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το Ελληνικό Super Cup, όπου το Σάββατο (26/09) θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Την Πέμπτη (24/09), η «Ένωση» έκανε ένα event, στο οποίο παρουσίασε τις εμφανίσεις της για τη νέα σεζόν.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, παρουσίασε δύο φανέλες, με τις οποίες θα αγωνίζεται η ομάδα στη Stoiximan GBL και δύο φανέλες που θα είναι για τις υποχρεώσεις του συλλόγου στο Basketball Champions League με χορηγό την στοιχηματική εταιρία Superbet.

ΑΕΚ: Παρουσίασε της φανέλες για τη σεζόν 2026-27 η «βασίλισσα»
ΑΕΚ: Παρουσίασε της φανέλες για τη σεζόν 2026-27 η «βασίλισσα»
ΑΕΚ: Παρουσίασε της φανέλες για τη σεζόν 2026-27 η «βασίλισσα»
ΑΕΚ: Παρουσίασε της φανέλες για τη σεζόν 2026-27 η «βασίλισσα»
ΑΕΚ: Παρουσίασε της φανέλες για τη σεζόν 2026-27 η «βασίλισσα»
ΑΕΚ: Παρουσίασε της φανέλες για τη σεζόν 2026-27 η «βασίλισσα»
ΑΕΚ: Παρουσίασε της φανέλες για τη σεζόν 2026-27 η «βασίλισσα»



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