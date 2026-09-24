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Αποκαλυπτικός ο Ρομπέρτο Κάρλος: «Μέσα σε ένα βράδυ τα έχασα σχεδόν όλα»
Αποκαλυπτικός ο Ρομπέρτο Κάρλος: «Μέσα σε ένα βράδυ τα έχασα σχεδόν όλα»
Μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής του αποκάλυψε ο Ρομπέρτο Κάρλος, μιλώντας για τα προβλήματα που αντιμετώπισε μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους
Ο άλλοτε σπουδαίος αριστερός μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής Βραζιλίας εξήγησε πως, παρά τα τεράστια ποσά που είχε κερδίσει κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του, κάποια στιγμή βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σοβαρή οικονομική περιπέτεια.
Όπως αποκάλυψε, η κατάσταση συνδεόταν μεταξύ άλλων με έναν πρώην μάνατζέρ του, αλλά και με ένα σημαντικό οικογενειακό ζήτημα. Μάλιστα, όπως περιέγραψε, μέσα σε διάστημα λίγων ωρών βρέθηκε μπροστά σε έγγραφα και οικονομικές υποχρεώσεις για τις οποίες δεν είχε προηγουμένως γνώση.
Με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε κορυφαίους τίτλους, ενώ αποτέλεσε για χρόνια βασικό στέλεχος της εθνικής Βραζιλίας. Παρά τις επιτυχίες και τις σημαντικές οικονομικές απολαβές της καριέρας του, όμως, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια κατάσταση που άλλαξε απότομα την καθημερινότητά του.
Ο ίδιος παραδέχθηκε πως εκείνη η περίοδος ήταν εξαιρετικά δύσκολη και χρειάστηκε να πάρει σημαντικές αποφάσεις προκειμένου να ξαναβάλει σε τάξη τη ζωή του. Παρά το τεράστιο οικονομικό πλήγμα, ο Ρομπέρτο Κάρλος κατάφερε στη συνέχεια να αναδιοργανώσει τόσο τα οικονομικά όσο και την προσωπική του ζωή.
Ο Βραζιλιάνος είπε: «Είχα ένα σοβαρό πρόβλημα με έναν πρώην αντζέντη μου, όπως και ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. Μια Πέμπτη πήγα για ύπνο τα μεσάνυχτα και την Παρασκευή που ξύπνησα έλαβα μια στοίβα χαρτιά που δεν γνώριζα ότι υπήρχαν. Τότε ήταν που έχασα κάθε έλεγχο του ιστορικού μου. Ό,τι έκανα στο ποδόσφαιρο. Μια μέρα έχασα το 99% όλων όσων είχα κερδίσει. Στη συνέχεια κατάφερα να αναδιαρθρώσω την οικονομική και οικογενειακή μου κατάσταση».
Όπως αποκάλυψε, η κατάσταση συνδεόταν μεταξύ άλλων με έναν πρώην μάνατζέρ του, αλλά και με ένα σημαντικό οικογενειακό ζήτημα. Μάλιστα, όπως περιέγραψε, μέσα σε διάστημα λίγων ωρών βρέθηκε μπροστά σε έγγραφα και οικονομικές υποχρεώσεις για τις οποίες δεν είχε προηγουμένως γνώση.
Η εξέλιξη ήταν δραματική για τον ίδιο, καθώς υποστήριξε πως σε μία μόλις ημέρα έχασε περίπου το 99% της περιουσίας που είχε αποκτήσει μέσα από την ποδοσφαιρική του πορεία. Η αποκάλυψη του Ρομπέρτο Κάρλος δείχνει μια διαφορετική πλευρά της ζωής ενός αθλητή που είχε συνηθίσει να βρίσκεται στην κορυφή.
Roberto Carlos revela que perdeu 99% do que ganhou e faz alerta aos jogadoreshttps://t.co/JXn9EmRku1— Rádio Tupi (@radiotupi) September 24, 2026
Με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε κορυφαίους τίτλους, ενώ αποτέλεσε για χρόνια βασικό στέλεχος της εθνικής Βραζιλίας. Παρά τις επιτυχίες και τις σημαντικές οικονομικές απολαβές της καριέρας του, όμως, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια κατάσταση που άλλαξε απότομα την καθημερινότητά του.
Ο ίδιος παραδέχθηκε πως εκείνη η περίοδος ήταν εξαιρετικά δύσκολη και χρειάστηκε να πάρει σημαντικές αποφάσεις προκειμένου να ξαναβάλει σε τάξη τη ζωή του. Παρά το τεράστιο οικονομικό πλήγμα, ο Ρομπέρτο Κάρλος κατάφερε στη συνέχεια να αναδιοργανώσει τόσο τα οικονομικά όσο και την προσωπική του ζωή.
Ο Βραζιλιάνος είπε: «Είχα ένα σοβαρό πρόβλημα με έναν πρώην αντζέντη μου, όπως και ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. Μια Πέμπτη πήγα για ύπνο τα μεσάνυχτα και την Παρασκευή που ξύπνησα έλαβα μια στοίβα χαρτιά που δεν γνώριζα ότι υπήρχαν. Τότε ήταν που έχασα κάθε έλεγχο του ιστορικού μου. Ό,τι έκανα στο ποδόσφαιρο. Μια μέρα έχασα το 99% όλων όσων είχα κερδίσει. Στη συνέχεια κατάφερα να αναδιαρθρώσω την οικονομική και οικογενειακή μου κατάσταση».
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