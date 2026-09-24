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Το debate του Τόνι Κούκοτς: Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς, Γιόκιτς ή Ντράζεν, Ράτζα και Σαμπόνις; «Δεν δέχομαι ότι είναι καλύτεροι από τη δική μας γενιά» απαντά
Το debate του Τόνι Κούκοτς: Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς, Γιόκιτς ή Ντράζεν, Ράτζα και Σαμπόνις; «Δεν δέχομαι ότι είναι καλύτεροι από τη δική μας γενιά» απαντά
Ο Τόνι Κούκοτς αποθέωσε Γιάννη, Γιόκιτς και Ντόντσιτς, αλλά αρνήθηκε να τους τοποθετήσει πάνω από Πέτροβιτς, Ράτζα, Ντίβατς, Σαμπόνις και Μαρτσουλιόνις
Ο Τόνι Κούκοτς φιλοξενήθηκε στην κροατική εκπομπή «Sport nedjeljom official» μιλώντας για το μέλλον των Ευρωπαίων παικτών στο NBA, αποθεώνοντας την τριάδα Γιάννη Αντετοκούνμπο, Νίκολα Γιόκιτς και Λούκα Ντόντσιτς.
Ο Κροάτης θρύλος, όμως δεν δέχτηκε ότι η σημερινή γενιά, είναι καλύτερη από τη δικιά του εποχή.
«Ο Νίκολα Γιόκιτς επαινείται και δικαίως. Είναι μια εκπληκτική μπασκετική ιδιοφυΐα και η αντίληψή του για το παιχνίδι με συναρπάζει απόλυτα.
Ωστόσο, ο Γιόκιτς παίζει σε μια εποχή όπου δεν χρειάζεται σε κάθε παιχνίδι να αντιμετωπίζει τρεις εξαιρετικά δυνατούς και σωματικά κυρίαρχους σέντερ κάτω από το καλάθι», ανέφερε.
Σύμφωνα με τον Κούκοτς, η κατάσταση ήταν διαφορετική όταν ο ίδιος αγωνιζόταν στο NBA, με τους παραδοσιακούς σέντερ να έχουν πολύ μεγαλύτερη παρουσία μέσα στην frontline.
«Στη δική μου εποχή, το γήπεδο ήταν γεμάτο από τεράστιους, παραδοσιακούς σέντερ που έλεγχαν κάθε ριμπάουντ και έκλειναν τη ρακέτα», πρόσθεσε.
Ο Κούκοτς επίσης απέδωσε μεγάλο μέρος της επιτυχίας του Γιόκιτς και του Ντόντσιτς στην μπασκετική εκπαίδευση που πήραν στην Ευρώπη και ειδικότερα στη βαλκανική σχολή.
«Ο Γιόκιτς και ο Ντόντσιτς διαθέτουν εξαιρετικά υψηλό μπασκετικό IQ, το οποίο προέρχεται από εκείνη την ευρωπαϊκή, βαλκανική σχολή των βασικών αρχών του μπάσκετ.
Έχουν τελειοποιήσει τα fundamentals και η κατανόησή τους για το ίδιο το παιχνίδι είναι πολύ πιο προχωρημένη και βαθύτερη από το μεγαλύτερο μέρος της λίγκας», τόνισε.
Οι δύο παίκτες αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της τεράστιας επιρροής που έχουν πλέον οι Ευρωπαίοι στο NBA, με τον Γιόκιτς να έχει κατακτήσει τρία βραβεία MVP και ένα πρωτάθλημα με τους Ντένβερ Νάγκετς, ενώ ο Ντόντσιτς έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια μεταξύ των κορυφαίων σταρ της λίγκας.
Όταν, ωστόσο, η συζήτηση πέρασε στη σύγκριση της σημερινής γενιάς με εκείνη στην οποία ανήκε ο ίδιος, ο Κούκοτς ήταν κατηγορηματικός.
Αναφέρθηκε στους Γιόκιτς, Ντόντσιτς και Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά έβαλε απέναντί τους μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα που ανέδειξε το ευρωπαϊκό μπάσκετ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τη δεκαετία του 1990.
Ο Κροάτης θρύλος, όμως δεν δέχτηκε ότι η σημερινή γενιά, είναι καλύτερη από τη δικιά του εποχή.
«Ο Νίκολα Γιόκιτς επαινείται και δικαίως. Είναι μια εκπληκτική μπασκετική ιδιοφυΐα και η αντίληψή του για το παιχνίδι με συναρπάζει απόλυτα.
Ωστόσο, ο Γιόκιτς παίζει σε μια εποχή όπου δεν χρειάζεται σε κάθε παιχνίδι να αντιμετωπίζει τρεις εξαιρετικά δυνατούς και σωματικά κυρίαρχους σέντερ κάτω από το καλάθι», ανέφερε.
Σύμφωνα με τον Κούκοτς, η κατάσταση ήταν διαφορετική όταν ο ίδιος αγωνιζόταν στο NBA, με τους παραδοσιακούς σέντερ να έχουν πολύ μεγαλύτερη παρουσία μέσα στην frontline.
«Στη δική μου εποχή, το γήπεδο ήταν γεμάτο από τεράστιους, παραδοσιακούς σέντερ που έλεγχαν κάθε ριμπάουντ και έκλειναν τη ρακέτα», πρόσθεσε.
Ο Κούκοτς επίσης απέδωσε μεγάλο μέρος της επιτυχίας του Γιόκιτς και του Ντόντσιτς στην μπασκετική εκπαίδευση που πήραν στην Ευρώπη και ειδικότερα στη βαλκανική σχολή.
«Ο Γιόκιτς και ο Ντόντσιτς διαθέτουν εξαιρετικά υψηλό μπασκετικό IQ, το οποίο προέρχεται από εκείνη την ευρωπαϊκή, βαλκανική σχολή των βασικών αρχών του μπάσκετ.
Έχουν τελειοποιήσει τα fundamentals και η κατανόησή τους για το ίδιο το παιχνίδι είναι πολύ πιο προχωρημένη και βαθύτερη από το μεγαλύτερο μέρος της λίγκας», τόνισε.
Οι δύο παίκτες αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της τεράστιας επιρροής που έχουν πλέον οι Ευρωπαίοι στο NBA, με τον Γιόκιτς να έχει κατακτήσει τρία βραβεία MVP και ένα πρωτάθλημα με τους Ντένβερ Νάγκετς, ενώ ο Ντόντσιτς έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια μεταξύ των κορυφαίων σταρ της λίγκας.
Όταν, ωστόσο, η συζήτηση πέρασε στη σύγκριση της σημερινής γενιάς με εκείνη στην οποία ανήκε ο ίδιος, ο Κούκοτς ήταν κατηγορηματικός.
Αναφέρθηκε στους Γιόκιτς, Ντόντσιτς και Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά έβαλε απέναντί τους μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα που ανέδειξε το ευρωπαϊκό μπάσκετ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τη δεκαετία του 1990.
«Έχεις τον Γιόκιτς, τον Ντόντσιτς και τον Γιάννη. Εντάξει, είναι τρεις φανταστικοί παίκτες. Αλλά δεν θα παραδεχτώ ποτέ ότι οι σημερινοί παίκτες είναι καλύτεροι από τον Ντράζεν Πέτροβιτς, τον Ντίνο Ράτζα, τον Βλάντε Ντίβατς, τον Άρβιντας Σαμπόνις ή τον Σαρούνας Μαρτσουλιόνις», δήλωσε.
Ο Κούκοτς στάθηκε επίσης στις διαφορετικές συνθήκες που απολαμβάνουν οι σύγχρονοι αθλητές, από την εξέλιξη της αθλητικής επιστήμης και της διατροφής μέχρι τα πολύ πιο προηγμένα συστήματα αποκατάστασης, χρησιμοποιώντας και αυτό το στοιχείο ως μέρος της σύγκρισης μεταξύ δύο πολύ διαφορετικών μπασκετικών εποχών.
Ο Κούκοτς στάθηκε επίσης στις διαφορετικές συνθήκες που απολαμβάνουν οι σύγχρονοι αθλητές, από την εξέλιξη της αθλητικής επιστήμης και της διατροφής μέχρι τα πολύ πιο προηγμένα συστήματα αποκατάστασης, χρησιμοποιώντας και αυτό το στοιχείο ως μέρος της σύγκρισης μεταξύ δύο πολύ διαφορετικών μπασκετικών εποχών.
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