Το debate του Τόνι Κούκοτς: Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς, Γιόκιτς ή Ντράζεν, Ράτζα και Σαμπόνις; «Δεν δέχομαι ότι είναι καλύτεροι από τη δική μας γενιά» απαντά

«Έχεις τον Γιόκιτς, τον Ντόντσιτς και τον Γιάννη. Εντάξει, είναι τρεις φανταστικοί παίκτες. Αλλά δεν θα παραδεχτώ ποτέ ότι οι σημερινοί παίκτες είναι καλύτεροι από τον Ντράζεν Πέτροβιτς, τον Ντίνο Ράτζα, τον Βλάντε Ντίβατς, τον Άρβιντας Σαμπόνις ή τον Σαρούνας Μαρτσουλιόνις», δήλωσε.Ο Κούκοτς στάθηκε επίσης στις διαφορετικές συνθήκες που απολαμβάνουν οι σύγχρονοι αθλητές, από την εξέλιξη της αθλητικής επιστήμης και της διατροφής μέχρι τα πολύ πιο προηγμένα συστήματα αποκατάστασης, χρησιμοποιώντας και αυτό το στοιχείο ως μέρος της σύγκρισης μεταξύ δύο πολύ διαφορετικών μπασκετικών εποχών.