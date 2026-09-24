Παπάς έκλεψε την παράσταση στον αγιασμό του Παναργειακού εκτελώντας πέναλτι, φωτογραφίες

Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε στον Παναργειακό, καθώς ο ιερέας που τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό δεν έμεινε μόνο στα θρησκευτικά του καθήκοντα, αλλά στη συνέχεια δοκίμασε τις ικανότητές του από την άσπρη βούλα