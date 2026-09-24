Παπάς έκλεψε την παράσταση στον αγιασμό του Παναργειακού εκτελώντας πέναλτι, φωτογραφίες
SPORTS
Παναργειακός Παπάς Πέναλτι

Παπάς έκλεψε την παράσταση στον αγιασμό του Παναργειακού εκτελώντας πέναλτι, φωτογραφίες

Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε στον Παναργειακό, καθώς ο ιερέας που τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό δεν έμεινε μόνο στα θρησκευτικά του καθήκοντα, αλλά στη συνέχεια δοκίμασε τις ικανότητές του από την άσπρη βούλα

Παπάς έκλεψε την παράσταση στον αγιασμό του Παναργειακού εκτελώντας πέναλτι, φωτογραφίες
6 ΣΧΟΛΙΑ
O Παναργειακός πραγματοποίησε αγιασμό στο πλαίσιο της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου που θα τον βρει στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής.

Οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό τιμ, αλλά και μέλη της διοίκησης συγκεντρώθηκαν στο ΔΑΚ Άργους, για τον καθιερωμένο αγιασμό, τον οποίο τέλεσε ο πάτερ Βασίλειος.

Ο ιερέας αφού πρώτα ευχήθηκε μία πετυχημένη σεζόν γεμάτη νίκες και επιτυχίες στη συνέχεια έκλεψε την παράσταση, καθώς εκτέλεσε πέναλτι, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Δείτε σχετικές φωτογραφίες:
Παπάς έκλεψε την παράσταση στον αγιασμό του Παναργειακού εκτελώντας πέναλτι, φωτογραφίες



Παπάς έκλεψε την παράσταση στον αγιασμό του Παναργειακού εκτελώντας πέναλτι, φωτογραφίες
Παπάς έκλεψε την παράσταση στον αγιασμό του Παναργειακού εκτελώντας πέναλτι, φωτογραφίες
Παπάς έκλεψε την παράσταση στον αγιασμό του Παναργειακού εκτελώντας πέναλτι, φωτογραφίες
6 ΣΧΟΛΙΑ

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