Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Βίντεο της UEFA με όσα έκανε ο Γκονζάλες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια
Βίντεο της UEFA με όσα έκανε ο Γκονζάλες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια
Η UEFA έκανε αφιέρωμα στον επιθετικό του Ολυμπιακού, Αρμάντο Γκονζάλες με όλα όσα έκανε στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα με αντίπαλο τη Γιαγκελόνια
Ο Αρμάντο Γκονζάλες αποφάσισε να κάνει το βήμα και να μετακομίσει από το Μεξικό στην Ελλάδα και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η άφιξη του στη χώρα μας είχε ως αποτέλεσμα να τον ακολουθήσουν και αρκετοί συμπατριώτες του και να καλύπτουν την κάθε του κίνηση.
Ο 23χρονος επιθετικός του Ολυμπιακού συστήνεται και στο ευρωπαϊκό κοινό και η αλήθεια είναι πως στο ματς με τη Γιαγκελόνια το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο. Πέτυχε ένα γκολ και γενικότερα είχε πολύ καλή παρουσία στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων».
Η UEFA ετοίμασε βίντεο αφιέρωμα με όλα όσα έκανε ο Αρμάντο στο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια. Το γκολ της ισοφάρισης, η καλή του πάσα στον Σάλιακα που δεν την μετέτρεψε σε γκολ και όλες οι καλές του στιγμές.
Σε αυτό το ματς ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός είχε 8 στις 9 πετυχημένες πάσες, δηλαδή ποσοστό 89%, ενώ στο μισό της Γιαγκελόνια είχε δύο στις δύο πάσες. Ακόμη είχε δύο σουτ εκ των οποίων τα δύο ήταν εντός στόχου.
Ο 23χρονος επιθετικός του Ολυμπιακού συστήνεται και στο ευρωπαϊκό κοινό και η αλήθεια είναι πως στο ματς με τη Γιαγκελόνια το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο. Πέτυχε ένα γκολ και γενικότερα είχε πολύ καλή παρουσία στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων».
Η UEFA ετοίμασε βίντεο αφιέρωμα με όλα όσα έκανε ο Αρμάντο στο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια. Το γκολ της ισοφάρισης, η καλή του πάσα στον Σάλιακα που δεν την μετέτρεψε σε γκολ και όλες οι καλές του στιγμές.
Σε αυτό το ματς ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός είχε 8 στις 9 πετυχημένες πάσες, δηλαδή ποσοστό 89%, ενώ στο μισό της Γιαγκελόνια είχε δύο στις δύο πάσες. Ακόμη είχε δύο σουτ εκ των οποίων τα δύο ήταν εντός στόχου.
Armando González's Europa League debut 🇲🇽#UEL | @olympiacosfc pic.twitter.com/O6QaJZtrUi— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 24, 2026
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