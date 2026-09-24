Ο Γκρεγκ Πόποβιτς παντρεύτηκε στα 77 του την πρώην σύζυγο του επί χρόνια συνεργάτη του, Μάικ Μπουντενχόλζερ

This is so bizarre; TDS Psychopath Gregg Popovich just married his longtime assistant coach's ex-wife who looks more like a visiting angle nurse than a girlfriend in this video from January. pic.twitter.com/z4rUqB6JgM — Vince Langman (@LangmanVince) September 24, 2026

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς ξεκίνησε η σχέση του Πόποβιτς με τη Μέρι.Οι δυο τους, πάντως, είχαν κάνει κοινές εμφανίσεις σε αγώνες των Σπερς την περασμένη σεζόν, πριν πλέον επισημοποιήσουν τη σχέση τους με τον γάμο τους.Ο Μπουντενχόλζερ, από την πλευρά του, έχει επίσης προχωρήσει στην προσωπική του ζωή και βρίσκεται σε νέα σχέση.Οι Σπερς δεν θέλησαν να σχολιάσουν τον γάμο του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του όσο ελάχιστοι με την ιστορία του οργανισμού.Για τον 77χρονο Πόποβιτς, πάντως, πρόκειται για ένα διαφορετικό “δαχτυλίδι” από τα πέντε πρωταθλημάτων NBA που κατέκτησε στην τεράστια καριέρα του στο Σαν Αντόνιο, αυτή τη φορά μακριά από τα παρκέ και στην προσωπική του ζωή.