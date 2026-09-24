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Ο Γκρεγκ Πόποβιτς παντρεύτηκε στα 77 του την πρώην σύζυγο του επί χρόνια συνεργάτη του, Μάικ Μπουντενχόλζερ
Οι δύο προπονητές συνεργάστηκαν για 16 χρόνια στον πάγκο των Σαν Αντόνιο Σπερς
Σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας γάμου που δημοσιοποιήθηκαν, ο Πόποβιτς και η Μέρι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 16 Σεπτεμβρίου στο Τέξας, με τον γάμο να καταγράφεται στην κομητεία Μπέξαρ.
Η είδηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της μακράς επαγγελματικής σχέσης που συνδέει τον Πόποβιτς με τον πρώην σύζυγο της Μέρι.
Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ εργάστηκε στο πλευρό του Πόποβιτς στους Σπερς από το 1996 έως το 2013, αρχικά σε διαφορετικούς ρόλους και στη συνέχεια ως βοηθός προπονητή.
Gregg Popovich has reportedly married Mary Barth Budenholzer, the ex-wife of his former longtime assistant Mike Budenholzer, per TMZ— NBACentral (@TheDunkCentral) September 24, 2026
Mike coached under Pop for nearly 20 YEARS and helped the Spurs win 4 championships during that span.
Mike and Mary divorced in 2016, and Pop and… pic.twitter.com/B6XBn21wa2
Αποτέλεσε για χρόνια ένα από τα πρόσωπα του επιτελείου του, σε μία περίοδο κατά την οποία το Σαν Αντόνιο εξελίχθηκε σε μία από τις κυρίαρχες δυνάμεις του NBA.
Το 2013 ο Μπουντενχόλζερ αποχώρησε από το Τέξας για να αναλάβει ως πρώτος προπονητής τους Ατλάντα Χοκς, ξεκινώντας τη δική του διαδρομή ως head coach.
Ο Μάικ και η Μέρι Μπουντενχόλζερ πήραν διαζύγιο το 2016, κρατώντας τότε την εξέλιξη της προσωπικής τους ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Gregg Popovich has reportedly married Mary Barth Budenholzer, the ex-wife of his former longtime assistant Mike Budenholzer, per TMZ— NBACentral (@TheDunkCentral) September 24, 2026
Mike coached under Pop for nearly 20 YEARS and helped the Spurs win 4 championships during that span.
Mike and Mary divorced in 2016, and Pop and… pic.twitter.com/B6XBn21wa2
Δύο χρόνια αργότερα, το 2018, ο Γκρεγκ Πόποβιτς έχασε τη σύζυγό του, Έριν, έπειτα από σοβαρή ασθένεια. Οι δυο τους είχαν περάσει μαζί περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και είχαν αποκτήσει δύο παιδιά.
Οι δυο τους, πάντως, είχαν κάνει κοινές εμφανίσεις σε αγώνες των Σπερς την περασμένη σεζόν, πριν πλέον επισημοποιήσουν τη σχέση τους με τον γάμο τους.
Ο Μπουντενχόλζερ, από την πλευρά του, έχει επίσης προχωρήσει στην προσωπική του ζωή και βρίσκεται σε νέα σχέση.
This is so bizarre; TDS Psychopath Gregg Popovich just married his longtime assistant coach's ex-wife who looks more like a visiting angle nurse than a girlfriend in this video from January. pic.twitter.com/z4rUqB6JgM— Vince Langman (@LangmanVince) September 24, 2026
Οι Σπερς δεν θέλησαν να σχολιάσουν τον γάμο του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του όσο ελάχιστοι με την ιστορία του οργανισμού.
Για τον 77χρονο Πόποβιτς, πάντως, πρόκειται για ένα διαφορετικό “δαχτυλίδι” από τα πέντε πρωταθλημάτων NBA που κατέκτησε στην τεράστια καριέρα του στο Σαν Αντόνιο, αυτή τη φορά μακριά από τα παρκέ και στην προσωπική του ζωή.
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