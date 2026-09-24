«Είστε δειλοί και υποκριτές»: Ο Νετανιάχου απάντησε σε όσους αποχώρησαν την ώρα που ανέβηκε στο βήμα του ΟΗΕ, δείτε βίντεο

Photo credit: REUTERS/Mike Segar

Photo credit: REUTERS/Brendan McDermid

Ήταν δύσκολο να καταστρέψουμε τις ιρανικές εγκαταστάσεις, αλλά για μένα, αλλιώς θα είχαμε πεθάνει όλοι.Υπερασπιζόμενοι το Ισραήλ, υπερασπίζουμε πολλές χώρες που οι αντιπρόσωποί τους έφυγαν από την αίθουσα. Στα κρυφά μας συγχαίρουν αυτοί, είπε.Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον πόλεμο των 7 ημερών, το 1967, και θυμήθηκε έναν διάλογο που είχε με τον αδελφό του Γιόνι. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1976, ο Γιόνι μετείχε στην επιχείρηση στο Έντεμπε της Ουγκάντας για τον απεγκλωβισμό Ισραηλινών που ήταν όμηροι αεροπειρατών.Πέρασε στη συνέχει στην 7η Οκτωβρίου 2023 και τις δολοφονίες Ισραηλινών από τη Χαμάς, όπως είπε, ενώ σε κάποιο σημείο κράτησε έναν βομβητή από αυτούς που «πρωταγωνίστησαν» στην επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ το 2024. «Τους θυμάστε; Η Χεζμπολάχ τους θυμάται σίγουρα», είπε.Δεν καταρρεύσαμε, δίνουν μάχη οι ηρωικοί στρατιώτες μας μάχη τρία χρόνια τώρα και «κατά των τρομοκρατών στην Ιουδαία», είπε.Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να υπερασπιστούμε το κράτος του Ισραήλ, τόνισε.Απέκρουσε δε τιςλέγοντας ότι είναι «το μεγαλύτερο ψέμα του αιώνα». «Δεν διαπράξαμε γενοκτονία, την αποτρέψαμε», ισχυρίστηκε.Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, επιτέθηκε στον «αντισήμίτη δήμαρχο» της Νέας Υόρκης,, γιατί «υποστηρίζει τη Χαμάς», ενώ σε άλλο σημείο έκανε λόγο για τα «φιλαράκια του δημάρχου στη Χαμάς».«Πολλοί εβραίοι» δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντάνι, υποστήριξε ακόμη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι, όπως του λένε, «η Νέα Υόρκη δεν είναι πλέον η πόλη που γνώριζαν». «Τα ψέματα που εσείς και άλλοι αντισημίτες διαδίδετε για τους εβραίους και το εβραϊκό κράτος έχουν πραγματικές συνέπειες», συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον Μαμντάνι.Συνεχίζοντας την ομιλία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε με έμφαση προς τον Μαμντάνι ότι «δεν μπορείτε να με κάνετε να σωπάσω» και έστειλε ένα μήνυμα προς τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο: «Ψηλά το κεφάλι και μην φοβάστε».Πέρασε στη συνέχεια στο Ιράν και έδειξε μια κεραία Starlink λέγοντας ότι αυτή είναι η επαφή των Ιρανών με τον έξω κόσμο. Θα αφήσω την κεραία για την ιρανική αντιπροσωπεία ώστε να μιλήσουν στα κοινωικά δίκτυα «όταν αναπόφευκτα αποσκιρτήσουν».Αλλά καταφέρθηκε εκ νέου και κατά των αντιπροσώπων που έφυγαν από την αίθουσα, λέγοντας ότι «» και απόντες όταν οι Ιρανοί σκότωναν χιλιάδες επί χιλιάδων διαδηλωτές. «Πότε μιλήσατε για τις διώξεις χριστιανών στο Ιράν, που υφίστανται σε όλη τη Μέση Ανατολή; Γιατί δεν μιλήσατε όταν οι Χριστιανοί έφυγαν από τη Βηθλεέμ υπό την Παλαιστινιακή Αρχή», ρώτησε σε υψηλούς τόνους.