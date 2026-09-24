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«Είστε δειλοί και υποκριτές»: Ο Νετανιάχου απάντησε σε όσους αποχώρησαν την ώρα που ανέβηκε στο βήμα του ΟΗΕ, δείτε βίντεο
«Είστε δειλοί και υποκριτές»: Ο Νετανιάχου απάντησε σε όσους αποχώρησαν την ώρα που ανέβηκε στο βήμα του ΟΗΕ, δείτε βίντεο
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στο Ιράν, ενώ καταφέρθηκε κατά του Ταγίπ Ερντογάν και του «αντισημίτη δημάρχου της Νέας Υόρκης» Ζοχράν Μαμντάνι
Με μια αίθουσα εμφανώς μειωμένη σε παρουσία, καθώς δεκάδες αντιπροσωπείες αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας πριν ξεκινήσει η ομιλία του, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου πέρασε στην αντεπίθεση από το βήμα του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε «δειλούς και υποκριτές» όσους έφυγαν, υποστηρίζοντας ότι «στα κρυφά» συγχαίρουν το Ισραήλ, ενώ στη συνέχεια αφιέρωσε μεγάλο μέρος της παρέμβασής του στο Ιράν, στη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και στις κατηγορίες περί γενοκτονίας στη Γάζα.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στο Ιράν και την απόφαση να εξαλειφθεί το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά και στη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ στο πλαίσιο όσων συνέβησαν στη Λωρίδα της Γάζας από το 2023.
Μια ομιλία που, πάντως, έγινε σε μια μισοάδεια αίθουσα, καθώς δεκάδες μέλη αντιπροσωπειών αποχώρησαν την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
Από την ομιλία του δεν έλειψαν οι αναφορές στην Τουρκία και τον Ταγίπ Ερντογάν, που, όπως είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, «ζητά την καταστροφή του Ισραήλ και σχεδόν κάθε μέρα, λέει ότι θα γίνει ο ηγέτης της Ιερουσαλήμ».
«Όχι, κύριε, δεν θα γίνεις. Αυτή είναι η χώρα μας, η πόλη μας, η αιώνια πρωτεύουσά μας», απάντησε στον Τούρκο πρωθυπουργό.
Η Τουρκία είναι η χώρα που φιλοξενεί τη Χαμάς και διαδίδει ψέματα, τόνισε ακόμη και αποκάλεσε «τύραννο» τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,. λέγοντας ακόμη ότι η Τουρκία «έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, καταλαμβάνει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους».
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στο Ιράν και την απόφαση να εξαλειφθεί το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά και στη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ στο πλαίσιο όσων συνέβησαν στη Λωρίδα της Γάζας από το 2023.
Μια ομιλία που, πάντως, έγινε σε μια μισοάδεια αίθουσα, καθώς δεκάδες μέλη αντιπροσωπειών αποχώρησαν την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
Ο ίδιος παρατηρούσε όσα συνέβαιναν χωρίς σχόλιο, περιμένοντας να φύγουν πριν αρχίσει να μιλά. «Αν υπάρχουν και άλλοι ηθικά δειλοί να φύγουν», είπε πριν αρχίσει την ομιλία του.
"If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now."— Fox News (@FoxNews) September 24, 2026
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu opens his address to the United Nations General Assembly in New York with a sharp rebuke as delegates walk out of the hall in protest of his speech. pic.twitter.com/Eq4ur5YYJi
Από την ομιλία του δεν έλειψαν οι αναφορές στην Τουρκία και τον Ταγίπ Ερντογάν, που, όπως είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, «ζητά την καταστροφή του Ισραήλ και σχεδόν κάθε μέρα, λέει ότι θα γίνει ο ηγέτης της Ιερουσαλήμ».
«Όχι, κύριε, δεν θα γίνεις. Αυτή είναι η χώρα μας, η πόλη μας, η αιώνια πρωτεύουσά μας», απάντησε στον Τούρκο πρωθυπουργό.
Η Τουρκία είναι η χώρα που φιλοξενεί τη Χαμάς και διαδίδει ψέματα, τόνισε ακόμη και αποκάλεσε «τύραννο» τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,. λέγοντας ακόμη ότι η Τουρκία «έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, καταλαμβάνει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους».
Υπενθύμισε καταρχάς όσα είχε πει το 2012 για την πυρηνική βόμβα που ετοίμαζε το Ιράν, που τότε ήταν στο 90% της προσπάθειας, σύμφωνα με όσα έλεγε τότε ο Νετανιάχου.
Netanyahu: He (Erdogan) calls for Israel's destruction. Almost every single day, he says he's going to be the ruler of Jerusalem. No, sir, you won't. This is our country, our city, our eternal capital. https://t.co/6CoCQyLKMM— World Source News (@Worldsource24) September 24, 2026
Ήταν δύσκολο να καταστρέψουμε τις ιρανικές εγκαταστάσεις, αλλά για μένα ήταν μια από τις πιο εύκολες αποφάσεις της θητείας μου, αλλιώς θα είχαμε πεθάνει όλοι.
Υπερασπιζόμενοι το Ισραήλ, υπερασπίζουμε πολλές χώρες που οι αντιπρόσωποί τους έφυγαν από την αίθουσα. Στα κρυφά μας συγχαίρουν αυτοί, είπε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον πόλεμο των 7 ημερών, το 1967, και θυμήθηκε έναν διάλογο που είχε με τον αδελφό του Γιόνι. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1976, ο Γιόνι μετείχε στην επιχείρηση στο Έντεμπε της Ουγκάντας για τον απεγκλωβισμό Ισραηλινών που ήταν όμηροι αεροπειρατών.
Πέρασε στη συνέχει στην 7η Οκτωβρίου 2023 και τις δολοφονίες Ισραηλινών από τη Χαμάς, όπως είπε, ενώ σε κάποιο σημείο κράτησε έναν βομβητή από αυτούς που «πρωταγωνίστησαν» στην επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ το 2024. «Τους θυμάστε; Η Χεζμπολάχ τους θυμάται σίγουρα», είπε.
Δεν καταρρεύσαμε, δίνουν μάχη οι ηρωικοί στρατιώτες μας μάχη τρία χρόνια τώρα και «κατά των τρομοκρατών στην Ιουδαία», είπε.
Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να υπερασπιστούμε το κράτος του Ισραήλ, τόνισε.
Απέκρουσε δε τις κατηγορίες κατά του Ισραήλ για γενοκτονία λέγοντας ότι είναι «το μεγαλύτερο ψέμα του αιώνα». «Δεν διαπράξαμε γενοκτονία, την αποτρέψαμε», ισχυρίστηκε.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, επιτέθηκε στον «αντισήμίτη δήμαρχο» της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, γιατί «υποστηρίζει τη Χαμάς», ενώ σε άλλο σημείο έκανε λόγο για τα «φιλαράκια του δημάρχου στη Χαμάς».
«Πολλοί εβραίοι» δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντάνι, υποστήριξε ακόμη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι, όπως του λένε, «η Νέα Υόρκη δεν είναι πλέον η πόλη που γνώριζαν». «Τα ψέματα που εσείς και άλλοι αντισημίτες διαδίδετε για τους εβραίους και το εβραϊκό κράτος έχουν πραγματικές συνέπειες», συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον Μαμντάνι.
Συνεχίζοντας την ομιλία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε με έμφαση προς τον Μαμντάνι ότι «δεν μπορείτε να με κάνετε να σωπάσω» και έστειλε ένα μήνυμα προς τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο: «Ψηλά το κεφάλι και μην φοβάστε».
Πέρασε στη συνέχεια στο Ιράν και έδειξε μια κεραία Starlink λέγοντας ότι αυτή είναι η επαφή των Ιρανών με τον έξω κόσμο. Θα αφήσω την κεραία για την ιρανική αντιπροσωπεία ώστε να μιλήσουν στα κοινωικά δίκτυα «όταν αναπόφευκτα αποσκιρτήσουν».
Αλλά καταφέρθηκε εκ νέου και κατά των αντιπροσώπων που έφυγαν από την αίθουσα, λέγοντας ότι «είναι υποκριτές» και απόντες όταν οι Ιρανοί σκότωναν χιλιάδες επί χιλιάδων διαδηλωτές. «Πότε μιλήσατε για τις διώξεις χριστιανών στο Ιράν, που υφίστανται σε όλη τη Μέση Ανατολή; Γιατί δεν μιλήσατε όταν οι Χριστιανοί έφυγαν από τη Βηθλεέμ υπό την Παλαιστινιακή Αρχή», ρώτησε σε υψηλούς τόνους.
Υπερασπιζόμενοι το Ισραήλ, υπερασπίζουμε πολλές χώρες που οι αντιπρόσωποί τους έφυγαν από την αίθουσα. Στα κρυφά μας συγχαίρουν αυτοί, είπε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον πόλεμο των 7 ημερών, το 1967, και θυμήθηκε έναν διάλογο που είχε με τον αδελφό του Γιόνι. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1976, ο Γιόνι μετείχε στην επιχείρηση στο Έντεμπε της Ουγκάντας για τον απεγκλωβισμό Ισραηλινών που ήταν όμηροι αεροπειρατών.
Πέρασε στη συνέχει στην 7η Οκτωβρίου 2023 και τις δολοφονίες Ισραηλινών από τη Χαμάς, όπως είπε, ενώ σε κάποιο σημείο κράτησε έναν βομβητή από αυτούς που «πρωταγωνίστησαν» στην επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ το 2024. «Τους θυμάστε; Η Χεζμπολάχ τους θυμάται σίγουρα», είπε.
Δεν καταρρεύσαμε, δίνουν μάχη οι ηρωικοί στρατιώτες μας μάχη τρία χρόνια τώρα και «κατά των τρομοκρατών στην Ιουδαία», είπε.
Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να υπερασπιστούμε το κράτος του Ισραήλ, τόνισε.
Απέκρουσε δε τις κατηγορίες κατά του Ισραήλ για γενοκτονία λέγοντας ότι είναι «το μεγαλύτερο ψέμα του αιώνα». «Δεν διαπράξαμε γενοκτονία, την αποτρέψαμε», ισχυρίστηκε.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, επιτέθηκε στον «αντισήμίτη δήμαρχο» της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, γιατί «υποστηρίζει τη Χαμάς», ενώ σε άλλο σημείο έκανε λόγο για τα «φιλαράκια του δημάρχου στη Χαμάς».
«Πολλοί εβραίοι» δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντάνι, υποστήριξε ακόμη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι, όπως του λένε, «η Νέα Υόρκη δεν είναι πλέον η πόλη που γνώριζαν». «Τα ψέματα που εσείς και άλλοι αντισημίτες διαδίδετε για τους εβραίους και το εβραϊκό κράτος έχουν πραγματικές συνέπειες», συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον Μαμντάνι.
Συνεχίζοντας την ομιλία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε με έμφαση προς τον Μαμντάνι ότι «δεν μπορείτε να με κάνετε να σωπάσω» και έστειλε ένα μήνυμα προς τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο: «Ψηλά το κεφάλι και μην φοβάστε».
Πέρασε στη συνέχεια στο Ιράν και έδειξε μια κεραία Starlink λέγοντας ότι αυτή είναι η επαφή των Ιρανών με τον έξω κόσμο. Θα αφήσω την κεραία για την ιρανική αντιπροσωπεία ώστε να μιλήσουν στα κοινωικά δίκτυα «όταν αναπόφευκτα αποσκιρτήσουν».
Αλλά καταφέρθηκε εκ νέου και κατά των αντιπροσώπων που έφυγαν από την αίθουσα, λέγοντας ότι «είναι υποκριτές» και απόντες όταν οι Ιρανοί σκότωναν χιλιάδες επί χιλιάδων διαδηλωτές. «Πότε μιλήσατε για τις διώξεις χριστιανών στο Ιράν, που υφίστανται σε όλη τη Μέση Ανατολή; Γιατί δεν μιλήσατε όταν οι Χριστιανοί έφυγαν από τη Βηθλεέμ υπό την Παλαιστινιακή Αρχή», ρώτησε σε υψηλούς τόνους.
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