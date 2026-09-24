Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη

Χάλα Χούρι, Blanca Brillembourg και Θέμις Ζουγανέλη

Σταματίνα Τσιμτσιλή, Αλεξάνδρα Σταθοκωστοπούλου, Θέμις Ζουγανέλη-Κανελλοπούλου και η μητέρα της Τατιάνας Μπλάτνικ, Μπλάνκα Μπρίλεμπουργκ

Λάνα Δαυίδ και Ελένη Δρακοπούλου

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Χρυσάνθη Κουρούπη

Νάντια Θεοχαράκη

Τις δυνάμεις τους ένωσαν ηκαι ηγια το art de la table του εστιατορίου, σχεδιάζοντας custom σερβίτσια ειδικά για τον χώρο.Με αφορμή τη συνεργασία τους, οι δύο γυναίκες υποδέχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου 44 διάσημες φίλες τους σε ένα ξεχωριστό δείπνο, με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη.Ανάμεσα στις καλεσμένες ήταν, μεταξύ άλλων, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Μαρίνα Βερνίκου, η Νάντια Θεοχαράκη, η Ελένη Δρακοπούλου, η Χρυσάνθη Κουρούπη, η Φαίη Λεούση και η Έστερ Μαστρογιάννη.