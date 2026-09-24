Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη
GALA
Εστιατόριο Διόνυσος Zonar’s

Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη

Με αφορμή τη συνεργασία τους, οι δύο γυναίκες υποδέχθηκαν απόψε 44 διάσημες φίλες τους σε ένα ξεχωριστό δείπνο στο γνωστό εστιατόριο

Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη
Μαρία Λεμονιά
25 ΣΧΟΛΙΑ
Τις δυνάμεις τους ένωσαν η Θέμις Ζουγανέλη και η Αλεξάνδρα Σταθοκωστοπούλου για το art de la table του εστιατορίου Διόνυσος Zonar’s, σχεδιάζοντας custom σερβίτσια ειδικά για τον χώρο.

Με αφορμή τη συνεργασία τους, οι δύο γυναίκες υποδέχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου 44 διάσημες φίλες τους σε ένα ξεχωριστό δείπνο, με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη.

Ανάμεσα στις καλεσμένες ήταν, μεταξύ άλλων, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Μαρίνα Βερνίκου, η Νάντια Θεοχαράκη, η Ελένη Δρακοπούλου, η Χρυσάνθη Κουρούπη, η Φαίη Λεούση και η Έστερ Μαστρογιάννη.

Δείτε φωτογραφίες

Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη
Χάλα Χούρι, Blanca Brillembourg και Θέμις Ζουγανέλη

Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη
Σταματίνα Τσιμτσιλή, Αλεξάνδρα Σταθοκωστοπούλου, Θέμις Ζουγανέλη-Κανελλοπούλου και η μητέρα της Τατιάνας Μπλάτνικ, Μπλάνκα Μπρίλεμπουργκ

Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη
Λάνα Δαυίδ και Ελένη Δρακοπούλου
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Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη
Χρυσάνθη Κουρούπη

Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη
Νάντια Θεοχαράκη

Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη
Σταματίνα Τσιμτσιλή και Μαρίνα Βερνίκου

Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη
Ελευθερία Κούκου Αγγελοπούλου

Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη
Τζάσμιν Οικονομοπούλου και Φαίη Λεούση

Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη
Έστερ Μαστρογιάννη

Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη
Δήμητρα Λαζαράκου και Μέμα Σιμωνετάτου

Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη
Αλεξάνδρα Σταθοκωστοπούλου

Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη
Χάλα Χούρι, Ανούσκα Ραφαήλ και Θέμις Ζουγανέλη

Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη

Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη
Νικόλ Κοτόβος και Τζένη Μαυρολέων

Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη
Μαργαρίτα Ροδοπούλου, Τζένη Μαυρολέων
Μαρία Λεμονιά
25 ΣΧΟΛΙΑ

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