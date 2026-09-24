Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη
Δια χειρός Θέμιδας Ζουγανέλη και Αλεξάνδρας Σταθοκωστοπούλου το «art de la table» στο Διόνυσος Zonar's: Μια βραδιά με υψηλές παρουσίες και φόντο την Ακρόπολη
Με αφορμή τη συνεργασία τους, οι δύο γυναίκες υποδέχθηκαν απόψε 44 διάσημες φίλες τους σε ένα ξεχωριστό δείπνο στο γνωστό εστιατόριο
Τις δυνάμεις τους ένωσαν η Θέμις Ζουγανέλη και η Αλεξάνδρα Σταθοκωστοπούλου για το art de la table του εστιατορίου Διόνυσος Zonar’s, σχεδιάζοντας custom σερβίτσια ειδικά για τον χώρο.
Με αφορμή τη συνεργασία τους, οι δύο γυναίκες υποδέχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου 44 διάσημες φίλες τους σε ένα ξεχωριστό δείπνο, με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη.
Ανάμεσα στις καλεσμένες ήταν, μεταξύ άλλων, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Μαρίνα Βερνίκου, η Νάντια Θεοχαράκη, η Ελένη Δρακοπούλου, η Χρυσάνθη Κουρούπη, η Φαίη Λεούση και η Έστερ Μαστρογιάννη.
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Με αφορμή τη συνεργασία τους, οι δύο γυναίκες υποδέχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου 44 διάσημες φίλες τους σε ένα ξεχωριστό δείπνο, με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη.
Ανάμεσα στις καλεσμένες ήταν, μεταξύ άλλων, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Μαρίνα Βερνίκου, η Νάντια Θεοχαράκη, η Ελένη Δρακοπούλου, η Χρυσάνθη Κουρούπη, η Φαίη Λεούση και η Έστερ Μαστρογιάννη.
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