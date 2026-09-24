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Ντέκο: «Παρελθόν για τη Μπαρτσελόνα ο Χουλιάν Άλβαρεζ»
Ντέκο: «Παρελθόν για τη Μπαρτσελόνα ο Χουλιάν Άλβαρεζ»
Ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα ξεκαθάρισε πως οι «μπλαουγκράνα» δεν ενδιαφέρονται πλέον για τον επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης
Ο Ντέκο μίλησε για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της Μπαρτσελόνα και αναφέρθηκε στην υπόθεση του Χουλιάν Άλβαρεζ, ξεκαθαρίζοντας πως ο Αργεντινός επιθετικός δεν αποτελεί πλέον μέρος των πλάνων των «μπλαουγκράνα».
Ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα βρέθηκε στην Πορτογαλία για τη Σύνοδο Κορυφής Ποδοσφαίρου και, στο περιθώριο της διοργάνωσης, μίλησε για τις επιλογές που έγιναν στην επίθεση της ομάδας.
Ο Χουλιάν θεωρήθηκε ότι διαθέτει αυτά τα στοιχεία και για αυτό η Μπαρτσελόνα επιχείρησε να προχωρήσει την υπόθεση. Παρά το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα, η μεταγραφή δεν κατέστη δυνατή. Σύμφωνα με τον Ντέκο, η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν είχε πρόθεση να τον παραχωρήσει και έτσι οι Καταλανοί χρειάστηκε να στραφούν σε διαφορετικές λύσεις.
Σε εκείνο το σημείο μπήκε στο προσκήνιο ο Γκάμπριελ Ζεσούς, ο οποίος αποτέλεσε την επιλογή της Μπαρτσελόνα για την ενίσχυση της συγκεκριμένης θέσης. Ο Ντέκο ξεκαθάρισε πως η απόφαση δεν άλλαξε τη φιλοσοφία που είχε εξαρχής ο σύλλογος. Η Μπαρτσελόνα εξακολουθούσε να αναζητά έναν επιθετικό με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, απλώς χρειάστηκε να βρει διαφορετικό ποδοσφαιριστή.
Ο Ντέκο θέλησε παράλληλα να κλείσει οριστικά τη συζήτηση γύρω από τον Χουλιάν Άλβαρεζ και το ενδεχόμενο να επανέλθει η Μπαρτσελόνα για την απόκτησή του. Με ξεκάθαρο τρόπο χαρακτήρισε την υπόθεση παρελθόν και τόνισε πως πλέον η ομάδα πρέπει να επικεντρωθεί στις λύσεις που έχει στη διάθεσή της.
Ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα βρέθηκε στην Πορτογαλία για τη Σύνοδο Κορυφής Ποδοσφαίρου και, στο περιθώριο της διοργάνωσης, μίλησε για τις επιλογές που έγιναν στην επίθεση της ομάδας.
Όπως εξήγησε, η Μπαρτσελόνα είχε εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του Χουλιάν Άλβαρεζ, καθώς αναζητούσε έναν επιθετικό με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Η επιθυμία των ανθρώπων του συλλόγου ήταν να αποκτήσουν έναν πιο κινητικό φορ, ο οποίος θα μπορούσε να συμμετέχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και να συνεργάζεται περισσότερο με τους υπόλοιπους επιθετικούς.
❗️ Deco: "Julián es pasado y tenemos que mirar hacia delante"— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 24, 2026
🔗 https://t.co/vgbM9kCWOu pic.twitter.com/cXwB71ALup
Ο Χουλιάν θεωρήθηκε ότι διαθέτει αυτά τα στοιχεία και για αυτό η Μπαρτσελόνα επιχείρησε να προχωρήσει την υπόθεση. Παρά το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα, η μεταγραφή δεν κατέστη δυνατή. Σύμφωνα με τον Ντέκο, η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν είχε πρόθεση να τον παραχωρήσει και έτσι οι Καταλανοί χρειάστηκε να στραφούν σε διαφορετικές λύσεις.
Σε εκείνο το σημείο μπήκε στο προσκήνιο ο Γκάμπριελ Ζεσούς, ο οποίος αποτέλεσε την επιλογή της Μπαρτσελόνα για την ενίσχυση της συγκεκριμένης θέσης. Ο Ντέκο ξεκαθάρισε πως η απόφαση δεν άλλαξε τη φιλοσοφία που είχε εξαρχής ο σύλλογος. Η Μπαρτσελόνα εξακολουθούσε να αναζητά έναν επιθετικό με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, απλώς χρειάστηκε να βρει διαφορετικό ποδοσφαιριστή.
Ο Ντέκο θέλησε παράλληλα να κλείσει οριστικά τη συζήτηση γύρω από τον Χουλιάν Άλβαρεζ και το ενδεχόμενο να επανέλθει η Μπαρτσελόνα για την απόκτησή του. Με ξεκάθαρο τρόπο χαρακτήρισε την υπόθεση παρελθόν και τόνισε πως πλέον η ομάδα πρέπει να επικεντρωθεί στις λύσεις που έχει στη διάθεσή της.
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