Χρυσοχοΐδης: Η Αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα στην υπόθεση Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης Γιώργος Μαζωνάκης Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Χρυσοχοΐδης: Η Αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα στην υπόθεση Μαζωνάκη, δείτε βίντεο

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη διευκρίνισε ότι στην ΕΛ.ΑΣ δεν έχουν φτάσει καταγγελίες για αντίστοιχα ιατρεία με παράνομες δραστηριότητες και πως η αρμοδιότητα ανήκει στο υπουργείο Υγείας, ενδεχομένως και στην Αρχή Διαφάνειας

Χρυσοχοΐδης: Η Αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα στην υπόθεση Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
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Η ΕΛΑΣ κινήθηκε πολύ γρήγορα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εκτίμησε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, διαβεβαιώνοντας ότι η Αστυνομία θα συνεχίσει να προμηθεύει τη δικαιοσύνη με στοιχεία.

Μιλώντας στο Action24 ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε πως η υποδιεύθυνση εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών συνέλλεξε και κατέθεσε στον ανακριτή έναν πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων. Όπως είπε, από εδώ και πέρα ο λόγος πέφτει αρχικά στον ανακριτή και στις εντολές που θα δώσει και στη συνέχεια στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ και στη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών. Σημείωσε δε πως όλα θα κινηθούν πολύ γρήγορα εφόσον εξίσου σύντομα και ο ανακριτής δίνει άδειες άρσης απορρήτου. «Όπως είδατε τα πρώτα στοιχεία με σβησμένα μηνύματα, φωτογραφίες κ.λπ. ανακτήθηκαν πολύ γρήγορα και δόθηκαν στον ανακριτή ο οποίος έτσι μπόρεσε να στοιχειοθετήσει την πρώτη φάση κατηγορίας» είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης διευκρίνισε ότι στην ΕΛ.ΑΣ δεν έχουν φτάσει καταγγελίες για αντίστοιχα ιατρεία με παράνομες δραστηριότητες και πως η αρμοδιότητα ανήκει στο υπουργείο Υγείας, ενδεχομένως και στην Αρχή Διαφάνειας.
1 ΣΧΟΛΙΟ
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