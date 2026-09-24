Συναγερμός στην Ιόνια Οδό στο ύψος της Άρτας: Φωτιά σε βυτιοφόρο με υγραέριο, απομακρύνθηκε ο οδηγός, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ιόνια Οδός Βυτιοφόρο Υγραέριο

Συναγερμός στην Ιόνια Οδό στο ύψος της Άρτας: Φωτιά σε βυτιοφόρο με υγραέριο, απομακρύνθηκε ο οδηγός, δείτε βίντεο

Έχει αποσυνδεθεί η καμπίνα του οχήματος με το φορτίο - Το περιστατικό σημειώθηκε στο 140ο χιλιόμετρο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα

Συναγερμός στην Ιόνια Οδό στο ύψος της Άρτας: Φωτιά σε βυτιοφόρο με υγραέριο, απομακρύνθηκε ο οδηγός, δείτε βίντεο
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (24/9) στο 140ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού στο ύψος της Άρτας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε βυτιοφόρο με υγραέριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ενώ έχει αποσυνδεθεί η καμπίνα του οχήματος από το φορτίο. Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

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