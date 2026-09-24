Oμπράντοβιτς: Αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού κατά την είσοδό του στο ΟΑΚΑ, δείτε βίντεο
SPORTS
Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός Euroleague

Oμπράντοβιτς: Αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού κατά την είσοδό του στο ΟΑΚΑ, δείτε βίντεο

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με αντίπαλο την Παρί

Oμπράντοβιτς: Αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού κατά την είσοδό του στο ΟΑΚΑ, δείτε βίντεο
Η ΕuroLeague ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Παρί στο πλαίσιο της πρεμιέρας. Κεντρικό πρόσωπο του αγώνα είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αφού επέστρεψε στον πάγκο των «πρασίνων» ύστερα από 13 χρόνια.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Σέρβο προπονητή κατά την άφιξή του στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, με τον ίδιο να ανταποδίδει, την ώρα που άκουγε το όνομά του από την εξέδρα των γηπεδούχων.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

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