Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Oμπράντοβιτς: Αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού κατά την είσοδό του στο ΟΑΚΑ, δείτε βίντεο
Oμπράντοβιτς: Αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού κατά την είσοδό του στο ΟΑΚΑ, δείτε βίντεο
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με αντίπαλο την Παρί
Η ΕuroLeague ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Παρί στο πλαίσιο της πρεμιέρας. Κεντρικό πρόσωπο του αγώνα είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αφού επέστρεψε στον πάγκο των «πρασίνων» ύστερα από 13 χρόνια.
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Σέρβο προπονητή κατά την άφιξή του στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, με τον ίδιο να ανταποδίδει, την ώρα που άκουγε το όνομά του από την εξέδρα των γηπεδούχων.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Σέρβο προπονητή κατά την άφιξή του στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, με τον ίδιο να ανταποδίδει, την ώρα που άκουγε το όνομά του από την εξέδρα των γηπεδούχων.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
𝙏𝙃𝙀 𝙆𝙄𝙉𝙂 𝙄𝙎 𝘽𝘼𝘾𝙆 👑☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 24, 2026
5,227 days later, Coach Zeljko Obradovic takes his place on our sideline once again. Back where history was written. Back where he belongs. Back HOME. 🙌
One name echoing and pure chills across thousands of voices chanting his name. An iconic… pic.twitter.com/ia0AyasUkE
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